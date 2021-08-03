أبو العنين : أداء البرلمان فى دور الانعقاد الأول عبر عن الشعب المصرى

جدة - نرمين السيد - وأضاف أبو العنين خلال كلمته بندوة حزب مستقبل وطن، أن مجلس النواب عقد 15 جلسة على مدار الثلاثة الأسابيع الأولى لمناقشة بيانات وزراء الحكومة، التى كانت واسعة الأفق، كما أتاحت الجلسات فرصة أمام الوزراء لتسويق إنجازاتهم.
وتابع :"أن دور الانعقاد الأول شهد أيضًا حالة من التناغم بين جميع الأحزاب داخل المجلس، وهى حالة نادرة فى الحياة السياسية والحزبية لكنها تحققت داخل المجلس الحالى تحت خط وهدف واحد وهو تحيا مصر، الذى وضعته القيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس السيسى".
وأكد أن هذا التناغم ظهر فى المنظومة التشريعية وحجم القوانين والتشريعات التى أقرها المجلس، ولمست جميع المجالات خصوصًا المجال الاقتصادى، مردفًا: "نتحدث عن رؤى كبيرة وثقافة جديدة لمصر حققها الرئيس السيسى والتى كانت بحاجة إلى تشريعات لخدمة هذه الرؤى".
واستطرد النائب محمد أبو العنين: "مجلس النواب حقق انطلاقة غير تقليدية كما حقق العديد من الإنجازات ومنها مناقشة 3.500 سؤال برلمانى وإقرار 155 قانونًا، كما شهدت تمثيل نيابى كبير من المرأة والتى وصلت مقعدها إلى أكثر من 25٪ كما شهد مشاركة متميزة من الشباب وعلى رأسهم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وشباب حزب مستقبل وطن".
واختتم:" دور الانعقاد الأول يعد انطلاقة قوية نحو الجمهورية الجديدة بفكر جديد يوصلنا إلى مصاف العالم المتقدم، كما شهدت الدولة طاقات متفجرة بكل ربوع مصر".
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