المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: الحكومة حريصة على التعاون مع النواب والشيوخ

جدة - نرمين السيد - قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس حزب مستقبل وطن، موجها حديثه للمستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، ممثلا عن الحكومة: "نرجو أن يكون العمل على قدم وساق فى المبنى الخاص بالمجلسين فى العاصمة الإدارية الجديدة، والحرص كل الحرص على إنجاز مقر مجلس الشيوخ فى ذات التوقيتات المحددة للمبنى الخاص بمجلس النواب، لأنهما شقيقين، لذا نرجو ونناشد بإنجاز المبنى الخاص بمجلس الشيوخ فى خلال الفترات القليلة المقبلة.





وعلق المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، قائلا: "المبنى سيكون مميزًا جدا، والتصميم سيكون فى غاية الروعة والجمال والتيسير على الأعضاء فى الانتقال والحركة والدخول والخروج من وإلى القاعة العامة، ونؤسس لمبنى يظل قرونًا مقبلة". جاء ذلك فى كلمته بندوة حزب مستقبل وطن "إنجازات مجلسى النواب والشيوخ لدعم الوطن"، وأضاف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن الحكومة متمثلة فى المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، حريصة على التعاون مع المجلسين، واتضح ذلك جليا فى التعامل مع طلبات الدوائر الخاصة بالمواطنين، والجميع يتجرد من المصلحة الشخصية للمصلحة العامة للوطن والمواطن، متابعا: "مجلس الشيوخ حقيقة زاخر بالكثير جدا من الكفاءات الفنية فى المجالات كافة بما جعل أن يكون هناك نوع من تبادل الفكر المثمر للوصول إلى ما هو ربما خارج الصندوق وكله فى النهاية يصب فى صالح المواطن"، متوجها بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على ها الحرص الشديد والاستجابة لمطالب المواطنين.

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