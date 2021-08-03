بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس يلتقى مع رئيس جامعة كريت

جدة - نرمين السيد - التقى بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس البابا ثيودروس الثانى مع رئيس جامعة كريت، البروفيسور جورجيوس كونتاكيس فى مكتبه، حيث رحب بالبابا ثيودروس قائلا: "إنه لشرف كبير للمؤسسة أن تستقبل اليوم شخصية مميزة لها مكانتها فى قارة إفريقيا كلها".





خلال لقائهما، أتيحت الفرصة لصاحب الغبطة ورئيس الجامعة لتبادل الآراء حول النشاط المتنوع لبطريركية الروم الأرثوذكس فى القارة الإفريقية. وأعرب البابا ثيودورس عن إعجابه بجامعة كريت، وأشار بالتفصيل إلى الأعمال المختلفة ذات الطابع الإنسانى والثقافى والاجتماعى والتعليمى التى تقوم بها بطريركية الإسكندرية الأرثوذكسية. كما أعرب عن رغبته فى التعاون مع جامعة كريت، وبشكل عام مع مؤسسات التعليم العالى فى كريت، التى بإمكانها أن تهتم بتعليم شباب القارة الإفريقية فى مختلف المجالات، من أجل أن يصبحوا سفراء الغد للبطريركية. من جهته أعلن رئيس الجامعة كونتاكيس عن إعجابه ودعمه الثابت للعمل العظيم، كما وصفه، الذى تقوم به بطريركية الإسكندرية بتوجيهات غبطته، ومن خلال أنشطته المختلفة. أخيرا، ذكر أنه سيكون شرفا وفرحا خاصين لجامعة كريت أن تتعاون بشكل أوثق مع بطريركية الروم الأرثوذكس الإسكندرانية فى المستقبل.

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