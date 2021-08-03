رشاد: مجاراة القيادة السياسية ورضا المواطن تحديات نجح فيها النواب والشيوخ

جدة - نرمين السيد - تحدث النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، بندوة "إنجازات مجلسى النواب والشيوخ" لدعم الوطن، بمشاركة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن والمستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.





وتأتى الندوة فى ضوء اللقاءات التى يعقدها حزب مستقبل وطن، بمقر الأمانة العامة، بحضور ممثلى السلطة التنفيذية لتحقيق التواصل المباشر بينهم وبين أعضاء الحزب.

وأكد رشاد على أنه كان يحرص طوال الفترة الماضية بكل الندوات التى تعقد بالحزب على أن يقوم بتقديمها، ولكنه من الصعب عليه أن يقدم ندوة اليوم، حيث تقوم الدكتورة دينا عبد الكريم، عضو مجلس النواب بهذه المهمة، لأن ندوة اليوم بها العديد من القيادات والقامات الكبيرة والتى يتعامل معها بشكل يومى ويقدر حجمها وأدائها المختلف، "ومن ثم مهما قلت لن أستطيع أن أوفيهم حقهم".

وتطرق زعيم الأغلبية بحديثه بشأن موضوع الندوة، مؤكدا أن مجلسى النواب والشيوخ، كان أمامهما بدور الانعقاد الأول فى الفصل التشريعى الأول بمجلس الشيوخ، والفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، عدد من التحديات الأول هو مجاراة القيادة السياسية فى أدائها من أجل المواطن وتحقيق الحياة الكريمة له، خاصة أن أداء القيادة السياسية لا أحد يختلف عليه فى أنه أسطورى بكافة مناحى الحياة ومن ثم كان على البرلمان بغرفتيه أن يسارع فى تطوير البيئة التشريعية لمصر بما يخدم المواطن خاصة أن الجميع يعلم أن بيئة مصر التشريعية معقدة للغاية، وهو ما تم العمل عليه.

التحدى الثانى بحسب زعيم الأغلبية:"كان متمثلًا فى كيف نحصل كممثلين للشعب على حالة من الرضا من جانب المواطنين والشعب، هذا التحدى كان معادلة صعبة ولكن المجلسين نجحا فى ذلك، فى ضوء العديد من الطموحات الكبيرة للمواطنين وهذا حقهم وبالتالى كان هناك جهد كبير مبذول من أجل مواجهة هذا التحدى، سبب رئيسى فى هذا النجاح هو ممثل الحكومة المستشار علاء فؤاد لتعاونه الكبير مع جميع نواب البرلمان بمختلف ألوان الطيف السياسى".

ولفت زعيم الأغلبية إلى أن التحدى الثالث كان متمثلًا فى القدرة على المساهمة بشكل مستمر فى رفع الأعباء المالية فى التشريعات المقدمة والمنظورة أمام البرلمان وهو ما حدث بالفعل وكانت الحكومة تتجاوب بشكل كبير، مؤكدا أن مواجهة هذه التحديات والنجاح فيها كان بسبب تعاون الحكومة وممثلها المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية الذى نجح فى صناعة الثقة بن السلطة التشريعية والتنفيذية.