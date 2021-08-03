فيديو.. السيسى عن التغذية المدرسية: أنا بستهدف ما يحقق الصحة العامة

جدة - نرمين السيد - وأوضح الرئيس خلال حواره مع رؤساء تحرير الصحف المصرية وعدد من الإعلاميين ومحررى رئاسة الجمهورية خلال جولته بالمدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية اليوم: "إحنا بنحاول نعمل منظومة، بنحاول نحل المسألة، انت بتتكلم مثلا يعنى فى التغذية بتاعة المدارس على الأقل 12 أو 13 مليون من الـ23 أو 24 مليون طالب اللى بنستهدفهم، فمينفعش إنك تخلى الموضوع مش مترتب ترتيب دولة، خاصة إن إحنا فيه ناس بتستهدفنا، بتستهدف المسار اللى إحنا ماشيين فيه، لكن لأ إحنا نقدر بفضل الله سبحانه وتعالى بالشكل العلمى المخطط والتنفيذ الواعى القوى، إن إحنا نعمل منظومة تحقق للناس اللى إحنا بنستهدفه".

وتابع: "هستهدف المدرستين الموجودين مثلا فى محافظة ما، وعندهم مشكلة فى الأنيميا، فأروح أطلعلهم من هنا منتج ليهم هما يعالج موضوع الأنيميا، لغاية لما نيجى نعمل فحوصات بعد شهر أو اثنين أو سنة، لغاية لما يبقى الموضوع متوازن".

وبين الرئيس: "حد تانى لقينا إن عنده فى المدرسة دى أو المحافظة دى موضوع السمنة، يبقى إذا أنا مش هقدر أودى لكل الناس شكل واحد من التغذية، أنا بستهدف ما يحقق الصحة العامة، لكن أنا عايز أقولك لو انت بتتكلم فى 1.5 مليون طفل مثلا عنده مشكلة فى موضوع التقزيم، اوعوا تفتكروا إن العدد قليل، ثم هو بعد كده حياته هتبقى عاملة إزاى، طيب إحنا نقدر نستهدفهم أه نقدر، نقدر نعالج ده نقدر".