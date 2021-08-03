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مطالبات بندوة مستقبل وطن بتسويق الانجازات التشريعية..وزعيم الأغلبية: «مش عايزين حد يمدح بقدر ما يقول الحقيقة»

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شهدت ندوة حزب مستقبل وطن"انجازات مجلسي النواب والشيوخ"لدعم الوطن، بمشاركة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن والمستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، مطالبات بضرورة العملي علي تسويق الانجازات في الدولة المصرية بشكل عام وانجازات السلطة التشريعية بشكل خاصة حتى تكون حاضرة أمام المواطن دائما.

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وتأتي الندوة فى ضوء اللقاءات التى يعقدها حزب مستقبل وطن، تحت رعاية المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، النائب الأول، الأمين العام، بمقر الأمانة العامة،بحضور ممثلي السلطة التنفيذية لتحقيق التواصل المباشر بينهم وبين أعضاء الحزب.

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البداية كانت  من تساؤلات الحضور بشأن الضرورة في أن يتم العمل علي تسويق انجازات  مجلسي النواب والشيوخ في ضوء ما تم من جهود مختلفة عن الفترات الماضية وبما يخدم المواطن والوطن،  ليقوم بالتعقيب علي هذه التساؤلات النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، مؤكدا علي أن الأمر قد لا يخص مجلسي النواب والشيوخ فقط، ولكن الأمر يخص بيئة الإعلام الجديد والتى أصبحت مختلفة حيث أصبحت السوشيل ميديا اللاعب الرئيسي فيها ومن ثم لابد أن يتم التسويق عبرها بصورة مختلفة.

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 وأكد  علي أن بيئة التسويق لابد أن تكون مختلفة ومتماشية ما تطورات بيئة الإعلام الجديد، متصورًا بأن الوضع خلال الفترة المقبلة سيتماشي مع هذه البيئة قائلا:" مش عيازين قنوات تمدح بقدر ما عايزينها تقول الحقيقة"، وهو الأمر الذي اتفق معه فيه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس النواب مؤكدا علي أن العالم أصبح قرية صغيرة والتسويق للانجازات سواء للدولة أو السلطة التشريعية لابد أن يتم وفق البيئة الجديدة من أجل أن تصل الصورة والرسالة كاملة للمواطن.

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وأكد علي أن التسويق الآن ليس لأشخاص بقدر ما هو تسويق لرسالة وصورة للدولة المصرية وحجم الجهود التى تتم بها، حتي يدرك الجميع ما يتم من جهود مختلفة للدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، فيما اتفق معهم أيضا المستشار علاء فؤاد،وزير المجالس النيابية،  مؤكدا علي أن التسويق هام بطبيعة الحالة،  مشيرا إلي أن الأولويات التشريعية للحكومة ستكون خلال الفترة المقبلة متضمنة قانون متكامل للشعر العقاري ، وقانون المالية الموحد والعمل والتأمين الموحد وحماية المنافسة  والتكنولوجيا المالية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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