/643715/وزير-المجالس-النيابية-يكشف-عن-موعد-انتقال-البرلمان-للعاصمة-الإدارية-الجديدة

قال المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، إن مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية يقارب علي الانتهاء، والنقل بحسب خطة الحكومة بنهاية العام الجاري، مؤكدا علي أن المقر سيكون لائق بالدولة المصرية وبتاريخها البرلماني، مشيرًا إلي أن مقر مجلس الشيوخ سيتأخر نوعا ما عن مقر مجلس النواب حيث أنه تم البدء به مؤخرا وفق التعديلات الدستورية إبريل 2019.

دوت الخليج

هذا وكان النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، قد آثار سؤال بشأن موعد الانتهاء من مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، وذلك بندوة "انجازات مجلسي النواب والشيوخ"لدعم الوطن، بمشاركة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن والمستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.

ندوة مستقبل وطن بحضور رئيس الحزب وزعيم الأغلبية

وتأتي الندوة فى ضوء اللقاءات التى يعقدها حزب مستقبل وطن، تحت رعاية المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، النائب الأول، الأمين العام، بمقر الأمانة العامة، بحضور ممثلي السلطة التنفيذية لتحقيق التواصل المباشر بينهم وبين أعضاء الحزب.

وعقب علي حديثه المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، مؤكدًا علي أن مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية يقارب علي الانتهاء، والنقل بحسب خطة الحكومة بنهاية العام الجاري، مؤكدا علي أن المقر سيكون لائق بالدولة المصرية وبتاريخها البرلماني، مشيرًا إلي أن مقر مجلس الشيوخ سيتأخر نوعا ما عن مقر مجلس النواب حيث أنه تم البدء به مؤخرا وفق التعديلات الدستورية إبريل 2019.

وهنا تدخل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس مجلس الشيوخ، بقوله:" أناشد الحكومة أن يكون العمل علي قدم وساق في مجلس النواب والشيوخ في العاصمة الإدارية سويا.. نحن نتحدث الآن عن تناغم بين المجلسين، وبالتالي لابد أن يتم الانتهاء من المقرين فى أقرب وقت دون تأخر.. نرجوا ونناشد أن يتم الإنجاز لمبني مجلس الشيوخ في العاصمة الإدارية".