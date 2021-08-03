/643714/أول-تعليق-من-المعلق-الجزائري-حميد-لبراوي-ويتغزل-في-منتخب-اليد-المصري

أكد المعلق الجزائري حنيد لبراوي، الذيع بقنوات بين سبورت، أنه سعيد بالمشاركة في التعليق التاريخي على تأهل مصر لكرة اليد للدور قبل النهائي لأولمبياد طوكيو.

ويرصد تحيا مصرتصريحات حنيد لبراوي، معلق مباراة منتخب مصر الأولمبي لكرة اليد، مع المنتخب الألماني.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" اليوم منتخب مصر أعطى درسا قاسيا للألمان ووضع بصمتة كأول منتخب عربي وأفريقي يصل لهذا الدور وكسر هيمنة المنتخبات الأوروبية".

تصريحات حنيد لبراوي

وأكمل" سعيد للغاية بردود الأفعال من المشجعين المصريين على منصات السوشيال ميديا وأشكر الجميع على هذا الكلام الرائع".

وتابع" منتخب مصر يستطيع الصعود للمباراة النهائية للأولمبياد، وفرنسا ليست قوية كما في السابق، ومصر أحرجت السويد التىةي أخرجت فرنسا من بطولة العالم الماضية في مصر".

وأختتم" لابد أن يكون هناك تركيز من لاعبي مصر في المباراة القادمة والصعود للمنافسة على الميدالية الذهبية وتحقيق إنجاز تاريخي لم يسبق تحقيقة من قبل".

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.