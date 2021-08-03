وكيل البرلمان: مستقبل وطن بيتي...وأداء رئيس النواب أعطي صورة مختلفة لبرلمان 2021 عن الماضي

/643712/وكيل-البرلمان-مستقبل-وطن-بيتيوأداء-رئيس-النواب-أعطي-صورة-مختلفة-لبرلمان-2021-عن-الماضي

عبر المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، عن سعادته بمشاركته بندوة "انجازات مجلسي النواب والشيوخ" لدعم الوطن بمقر حزب مستقبل وطن، قائلا:" أنا سعيد أني في بيتي اليوم وهو حزب مستقبل وطن". مؤكدا علي أن أداء أغلبية البرلمان كان رائع ومختلف بدور الانعقاد الأول.

جاء ذلك فى كلمته بندوة حزب مستقبل وطن" انجازات مجلسي النواب والشيوخ لدعم الوطن" بمشاركة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن والمستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب و ذلك فى ضوء اللقاءات التى يعقدها حزب مستقبل وطن، تحت رعاية المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، النائب الأول، الأمين العام، بمقر الأمانة العامة،بحضور ممثلي السلطة التنفيذية لتحقيق التواصل المباشر بينهم وبين أعضاء الحزب.

وأكد علي أن أول كلمة له بدور الانعقاد الأول كانت متضمنه أمنية له أن يكون المجلس الحالي مختلف، وهو ما تحقق علي أرض الواقع، بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث الأداء الهادئ والمتزن، مع الأداء المختلف من حزب الأغلبية حيث استطاع أن يحقق التعاون مع الحكومة وأحزاب المجلس المختلفة بما يصب فى صالح الوطن.

ولفت النائب أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب إلي هذا الأداء تحقق بوجود المعارضة والتى شعرت بالعدالة والقناعة فى أن كلمتها مسموعة، مشيدا بأداء زعيم الأغلبية أشرف رشاد الذي حقق هذه المعادلة تحت أروقة البرلمان، بالتعاون مع الجميع، وأيضا التعاون الحكومي مع البرلمان الذي اختلف كثيرا عن الفصل التشريعي الأول .

وأكد علي أن الأداء المختلف من رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي والذي كان له انطباع مختلف لدي المواطن المصري بشكل مختلف عن الماضي وهو الذي أعطي صورة جيدة ومختلفة عن البرلمان، حيث صورة رئيس المجلس الجيدة تعطي صورة أفضل لدي المواطن عن أداء البرلمان ككل موجها الشكر له ولحزب الأغلبية علي الأداء المختلف.

وتطرق بحديثه بشأن تساؤلات خاصة بمقر المجلس فى العاصمة الإدارية، مؤكدا علي أنه عاصر بداية هذا المقر منذ أن كان أمين عام لمجلس النواب، ويدرك أنه سيكون مفخرة كبيرة بحجم الدولة المصرية وبتاريخها النيابي.