/643711/هشام-حطب-سنرد-على-المشككين-فور-العودة-إلى-مصر--ومنتخب-يستطيع-الفوز-بذهبية

أكد هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، أنه سعيد بنتائج بعثة مصر في أولمبياد طوكيو حتى الآن وأن القادم أفضل للجميع ولبعثة مصر.

ويرصد دوت الخليج تصريحات هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية المشاركة في دورة أولمبياد طوكيو:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" أن مصر غدا سوف تنافس على ميداليتين برونزية في المصارعة الرومانية وكلن هناك توقع بالمنافسة على الذهبية ولكن لم يكن هناك توفيق في المباريات".

تصريحات هشام حطب

وأكمل" منتخب كرة اليد تم إعدادة بطريقة صحيحة وعالمية وأصبحنا من أفضل دول العالم خلال السنوات الأخيرة ولا نقل عن أي منتخب ونستطيع الفوز بالبطولة".

وتابع" مستوى اللاعبين يرتفع بعد كل مباراة وهناك بشائر بتقديم مستوي ممتاز في المباراة القادمة أمام فرنسا، وأن هذا الجيل يستحق الفوز بهذه البطولة الهامة".

وأردف"سنرد على كل المشككين وسيكون هناك رد على ما حدث في طوكيو والخطة التي كانت متبعة قبل السفر ونحن الآن نسير بشكل جيد وأكثر أيضا، وننتظر البرونز غدا في المصارعة ثم نهائي الفروسية الذي يتواجد به 2 لاعبين مصريين في النهائي لأول مرة".

وأختتم"نائل نصار مرشح بتحقيق الذهبية في الفروسية وأتابعة يوميا وأنا كنت أتولي متابعتة منذ ما يقرب من 10 سنوات وهو يقدم مستويات قوية وننتظر إنفراجة في الميداليات غدا".

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.