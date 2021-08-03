/643710/محمد-رمضان-يطلق-النار-فى-أول-تعليق-له-على-حكم-قضية-عمرو-أديب

خرج الفنان محمد رمضان لأول مرة ليسخر من الإعلامي عمرو أديب بعد إصدار المحكمة حكم بتغريم الأخير مبلغ 10 آلاف جنيها وذلك في دعوى السب والقذف التي حملت رقم 1244 سنة 21، والتي أقامها رمضان ضده.

دوت الخليج يكشف سخرية محمد رمضان من عمرو أديب بعد الانتصار عليه

نشر رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مرفق عليه صورة عمرو أديب وعليه حكم المحكمة بتغريم الأخير مبلغ 10 آلاف جنيه، وظهر رمضان خلال الفيديو وكأنه ينتقم من أديب بتوجيه رصاصة في رأسه كل هذا على نغمات أغنيتة الجديدة التي تحمل اسم «ثابت».

وعلق رمضان على مقطع الفيديو، قائلًا: "الحمد لله ثم شكراً القضاء المصري العادل النزيه".

أزمة رمضان مع الإعلامي عمرو أديب

الجدير بالذكر، أنه بدأت أزمة عمرو أديب مع الفنان محمد رمضان بعد أن هاجمه الأول في برنامجه «الحكاية» الذي يعرض على قناة MBC مصر بسبب الفيديو الذي نشره محمد رمضان والشهير بفيديو الدولارات بعد الحكم عليه في قضية الطيار أشرف أبو اليسر بدفع مبلغ 6 ملايين، وظهر به رمضان هو يلقي الدولارات، ويفخر بما يمتلكه من أموال.

محمد رمضان يقاضي أديب بتهمة السب والقذف

هذا الأمر جعل الفنان محمد رمضان إلى القانون ورفع قضية ضد أديب بتهمة السب والقذف، وجاء في صحيفة الدعوى التي تقدم بها الفنان محمد رمضان ضد الإعلامي عمرو أديب، أن المعلن إليه الأول الإعلامي عمرو أديب، استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل فأراد أن يحقق لنفسه سبق صحفي إعلامي وشهرة زائفة، فقام بتوجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير وتهديد للطالب وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية، وبحسب الدعوى، فإنه قصد منها النيل من سمعة وشرف وإهانة عائلته، وأخذ يتناول موضوعا عاما بصفة شخصية، وأباح لنفسه تجريح الطالب وسبه وسب عائلته.