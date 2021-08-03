وزير المجالس النيابية بندوة مستقبل وطن:خدمة المواطن في الأولويات دائما «فيديو»

/643709/وزير-المجالس-النيابية-بندوة-مستقبل-وطنخدمة-المواطن-في-الأولويات-دائما-فيديو

قال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إنه مما لا شك أن خدمة المواطن هي الهدف الأسمى الذي نصبو جميعًا لتحقيقه ولا شك أيضًا أن التكامل والتعاون بين مجلسي النواب والشيوخ الموقرين، من جانب والحكومة من جانب آخر لهو أيسر الطرق لتحقيق ذلك الهدف، وذلك التعاون الذي هو التزام دستوري تصبو الحكومة بشكل دائم لتحقيقه وتعمل على إنفاذه.

وأضاف فؤاد، خلال كلمته اليوم بندوة حزب مستقبل وطن، لاستعراض انجازات الدور التشريعي الأول لمجلسى النواب والشيوخ، " بانتهاء الدور الأول للمجلسين الموقرين في صورة ورونق يليق بالدولة المصرية وجمهوريتها الجديدة، ويرسخ للصورة الذهنية عن تلك الدولة، وأساسها الديمقراطي ، وما تشهده من حكم رشيد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وليس بغريب أن تأتي تلك الفعالية في رحاب حزب مستقبل وطن ذلك الحزب الذي على الرغم من قرب نشأته إلا أنه تمكن في زمن قياسي من أن يثبت التحامه مع المواطن ووقوفه على كل ما يشغله ولطالما كانت له أيادٍ بيضاء في شتى المجالات. وأضاف وزير شئون المجالس النيابية خلال كلمته:" وقد انتهى الدور التشريعي الأول للمجلسين بإنجازات متعددة، شهد لها القاصي والداني جاءت ثمرة للتعاون البرلماني الحكومي صبت جميعًا في صالح المواطن وحققت كثيرًا من تطلعاته".

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