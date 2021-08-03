نشرة أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: انتظام الونش وفتوح في التدريبات.. جلسة تحفيز من كارتيرون وعودة محمود علاء.. وتأهيلات مكثفة قبل لقاء غزل المحلة بالدوري

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شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء على العديد من الأحداث الهامة والشيقة، لمتابعي ومحبي القلعة البيضاء، والتي جاء على رأسها عودة محمود الونش وأحمد أبو الفتوح، من دورة أولمبياد طوكيو، لتدريبات الفريق، بعد راحه سلبية يوم واحد فقط، استعداداً لمباراة غزل المحلة في الدوري.

ويرصد دوت الخليج أبرز أحداث الزملك سواء من داخل القلعة البيضاء، أو خارجها، على مدار اليوم في تقرير مفصل.

تدريبات تأهلية

خاص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات التأهيلية والإطالات قبل انطلاق المران المسائي اليوم الثلاثاء.

وأشرف على تدريبات اللاعبين، الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، حيث يحرص على ظهور اللاعبين بأفضل شكل بدني ممكن قبل استئناف بطولة الدوري الممتاز.

تدريبات بدنية لاعبي الزمالك

كما خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمجموعة من التدريبات البدنية على هامش مران الأبيض المسائي اليوم الثلاثاء.

وقاد فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق الفقرة البدنية للاعبين، حيث أدى اللاعبون مجموعة من التدريبات البدنية بالكرة وبدون الكرة.

جلسة تحفيز من كارتيرون وعودة محمود علاء

وحرص كارتيرون على تحفيز اللاعبين قبل انطلاق المران، كما تحدث عن برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة والأهداف التي يتم العمل عليها في الفترة المقبلة.

وشارك محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض في المران المسائي اليوم الثلاثاء.

وخاض علاء التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي، بعد تعافيه من الإصابة الخفيفة التي تعرض لها خلال مواجهة مياه البحيرة الودية أمس والتي انتهت بفوز الزمالك بسباعية نظيفة.

انتظام الونش وفتوح في تدريبات الزمالك

انضم محمود حمدي الونش وأحمد فتوح لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمعسكر الفريق المغلق بمدينة برج العرب في الإسكندرية.

وشارك الونش وفتوح في المران المسائي للفريق اليوم الثلاثاء، عقب عودتهما للقاهرة بعد المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

في السياق نفسه، ينتظم إمام عاشور ومحمد عبدالسلام لاعبا الزمالك، خلال الساعات المقبلة في معسكر الفريق ببرج العرب استعدادا لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.

تصريحات باسم مرسي

وقال باسم مرسى فى تصريحات لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "المنافسة هذا الموسم غير كل سنة والزمالك الأقرب لبطولة الدورى والضغط سيكون أكثر على الأهلى بعد الإجهاد الذى تعرض له فى أفريقيا".

وأختتم قائلاً: "أتحدث دائما مع طارق حامد ووعدني بالحصول على بطولة الدوري هذا الموسم إلى جانب جميع اللاعبين لديهم رغبة فى الفوز بهذا اللقب".