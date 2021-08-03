/643707/أبو-العينين-أداء-البرلمان-في-دور-الانعقاد-الأول-عبر-عن-حثيث-الشعب-في-الشارع-فيديو

أشاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بأداء المجلس وحزب مستقبل وطن خلال دور الانعقاد الأول، مشيرا إلى أن أداء البرلمان عبر عن حثيث الشعب في الشارع كما عبر عن كل من تابع مجلسي النواب والشيوخ وجعل الجميع فخور بما قدمه مجلس النواب، الذي حقق انطلاقة قوية في بداية دور الانعقاد.

وأضاف أبو العينين خلال كلمته بندوة حزب مستقبل وطن، أن مجلس النواب عقد ١٥ جلسة على مدار الثلاثة الأسابيع الأولى من انعقاد المجلس لمناقشة بيانات وزراء الحكومة، التي كانت واسعة الأفق، كما أتاحت الجلسات فرصة أمام الوزراء لتسويق انجازتهم، حيث شعر الشعب بإنجازات الوزراء ودور المجلس تحت قيادة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

وتابع وكيل النواب أن دور الانعقاد الأول شهد أيضا حالة من التناغم بين جميع الأحزاب داخل المجلس وهي حالة نادرة في الحياة السياسية والحزبية لكنها تحققت داخل المجلس الحالي تحت خط وهدف واحد وهو دوت الخليج، الذي وضعته القيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس السيسي.

وأكد أن هذا التناغم ظهر في المنظومة التشريعية وحجم القوانين والتشريعات التي أقرها المجلس ولمست جميع المجالات خاصة المجال الاقتصادي، مردفا: "نتحدث عن رؤى كبيرة وثقافة جديدة لمصر حققها الرئيس السيسي والتي كانت بحاجة إلى تشريعات لخدمة هذه الرؤى كانت منطومة".

واستطرد النائب محمد أبو العينين: "مجلس النواب حقق انطلاقة غير تقليدية كما حقق العديد من الانجازات ومنها مناقشة ٣٥٠٠ سؤال برلماني وإقرار ١٥٥ قانون كما شهدت تمثيل نيابي كبير من المرأة والتي وصلت مقعدها إلى أكثر من ٢٥٪ كما شهد مشاركة متميزة من الشباب وعلى رأسهم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وشباب حزب مستقبل وطن".

واختتم أبو العينين:" دور الانعقاد الأول يعد انطلاقة قوية نحو الجمهورية الجديدة بفكر جديد يوصلنا إلى مصاف العالم المتقدم، كما شهدت الدولة طاقات متفجرة بكافة ربوع مصر.. سعيد بالإشادات الدولية ومقارنة مصر بالدول المتقدمة ما يبشر بمستقبل واعد"، موجها التحية والتقدير لجميع قيادات حزب مستقبل وطن خاصة زعيم الأغلبية البرلمانية النائب أشرف رشاد.