/643706/زعيم-الأغلبية-بندوة-مستقبل-وطن-نجحنا-في-3-تحديات-حاسمة-بدور-الانعقاد-الأول-للنواب-والشيوخ-وتخفيف-الأعباء-عن-المواطن-كان-بالمقدمة-فيديو

تحدث النائب أشرف رشاد،زعيم الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، بندوة "انجازات مجلسي النواب والشيوخ"لدعم الوطن، بمشاركة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن والمستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.

وتأتي الندوة فى ضوء اللقاءات التى يعقدها حزب مستقبل وطن، تحت رعاية المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، النائب الأول، الأمين العام، بمقر الأمانة العامة،بحضور ممثلي السلطة التنفيذية لتحقيق التواصل المباشر بينهم وبين أعضاء الحزب.

وأكد زعيم الأغلبية علي أنه كان يحرص طوال الفترة الماضية بكل الندوات التي تعقد بالحزب يقوم علي تقديمها، ولكنه من الصعب عليه أن يقدم ندوة اليوم، حيث تقوم د.دينا عبد الكريم، عضو مجلس النواب بهذه المهمة، حيث ندوة اليوم بها العديد من القيادات والقامات الكبيرة والتى يتعامل معها بشكل يومي ويقدر حجمها وأدائها المختلف، ومن ثم مهما قلت لن أستطيع أن أوفيهم حقهم.

وتطرق زعيم الأغلبية بحديثه بشأن موضوع الندوة، مؤكدا علي أن مجلسي النواب والشيوخ، كان أمامهم بدور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الأول بمجلس الشيوخ، والفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، عدد من التحديات الأول منهم هو أنه كيف يستطيع المجلسين أن يجاري القيادة السياسية في أدائها من أجل المواطن وتحقيق الحياة الكريمة له، خاصة أن الأداء للقيادة السياسية لا أحد يختلف عليه في أنه أسطوري بكافة مناحي الحياة ومن كان علي البرلمان بغرفتيه أن يسارع في تطوير البيئة التشريعية لمصر بما يخدم المواطن خاصة أن الجميع يعلن أن بيئة مصر التشريعية معقدة للغاية، وهو ما تم العمل بشأنه بتطوير البيئة التشريعية .

التحدي الثاني بحسب زعيم الأغلبية قال:" كان متمثل في أنه أزاي نحصل كممثلين للشعب علي حالة من الرضا من جانب المواطنين والشعب"، مؤكدا علي أن هذا التحدث كان معادلة صعبة ولكن المجلسين نجحوا في ذلك، في ضوء العديد من الطموحات الكبيرة للمواطنين وهذا حقهم وبالتالي كان هناك جهد كبير مبذول من أجل مواجهة هذا التحدي، مؤكدا علي أن سبب رئيسي في هذا النجاح هو ممثل الحكومة المستشار علاء فؤاد بحيث تعاونه الكبير مع جميع نواب البرلمان بمختلف الطيف السياسي.

ولفت زعيم الأغلبية إلي أن التحدي الثالث كان متمثل في القدرة علي المساهمة بشكل مستمر في رفع الأعباء المالية في التشريعات المقدمة والمنظورة أمام البرلمان وهو ما حدث بالفعل وكانت الحكومة تتجاوب بشكل كبير، مؤكدا علي أن مواجهة هذه التحديات والنجاح فيها كان بسبب تعاون الحكومة وممثلها المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية الذي نجح فى صناعة الثقة بن السلطة التشريعية والتنفيذية.