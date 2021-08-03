فيديو حقن أول طفلة مصابة بالضمور العضلى بالعلاج الچينى داخل معهد ناصر

أعدت وزارة الصحة والسكان، فيديو لحقن أول طفلة مصابة بـالضمور العضلي الشوكي، بالعلاج الچيني، داخل مركز مستشفى معهد ناصر. كنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن بدء حقن إحدى مصابات مرضى الضمور العضلى الشوكى من الأطفال بالعلاج الچيني، وذلك اليوم، الثلاثاء، بمركز علاج الضمور العضلى الشوكى بمستشفى معهد ناصر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تشخيص إصابة الطفلة بالضمور العضلى الشوكى بعد إجراء الفحوصات الإكلينيكية اللازمة والفحوصات الچينية والبيولوچيا الجزئية، مضيفًا أنه تم عرضها على اللجنة العليا، برئاسة الدكتور محمد حسانى مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، وتضم أساتذة من كل من (وزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية والخدمات الطبية للقوات المسلحة)، حيث تم مناظرة الحالة بعد اكتمال الملف الطبى الخاص بها وإقرار جاهزيتها لتلقى العلاج الچيني.

وأشار مجاهد إلى أنه تم استقبال الطفلة بمركز علاج الضمور العضلى الشوكى بمستشفى معهد ناصر قبل 48 ساعة من عملية الحقن، حيث تم إجراء فحوصات معملية لها شملت ( صورة دم، وظائف كلى، وظائف كبد، ووظائف قلب)، لبدء تلقى الطفلة العلاج.

ولفت مجاهد إلى أن مركز علاج الضمور العضلى الشوكى يعد بمثابة وحدة مستقلة كاملة داخل مستشفى معهد ناصر، حيث تم تجهيزها على أعلى مستوى وفقًا للمعايير العالمية فى مكافحة العدوى ومعايير الجودة، مضيفًا أن الوحدة تضم غرفة عناية مركزة، غرفة لتحضير وتجهيز العلاج الچيني، وغرف للمتابعة.

وأضاف مجاهد أنه تتم متابعة حالة الطفل بعد الحقن من قبل استشاريين فى تخصصات (مخ وأعصاب، أطفال، تغدية وعلاج طبيعي) وذلك أسبوعيًا على مدار 3 أشهر.

ولفت مجاهد إلى تخصيص الخط الساخن 106 لتلقى استفسارات المواطنين حول المبادرة، وطرق تلقى العلاج للحالات المصابة من الأطفال بعد تقييمها، مضيفًا أنه تم تخصيص حساب داخل صندوق (تحيا مصر) لدعم علاج مرضى الضمور العضلى الشوكى.