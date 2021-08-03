مع غياب بانون وعودة صلاح ونيدفيد.. قائمة الأهلي التي ستخوض مباراة دجلة.. تعرف علي تفاصيلها

شهدت قائمة النادي الأهلي التي ستخوض مباراتها غدا أمام وادي دجلة، وهي المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري غياب عدد من العناصر، أبرزها غياب قلب الدفاع المغربي بدر بانون وأكرم توفيق ومحمد الشناوى، مع ظهور كريم نيدفيد وصلاح محسن .

وشهدت القائمة تواجد كلا من علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في حراسة المرمى، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وعلي معلول ومحمد هاني وسعد سمير ومحمود وحيد في الدفاع واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية وومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وجونيور أجايي ومحمود كهربا وحسين الشحات في الوسط ومحمد شريف ومروان محسن ووالتر بواليا وصلاح محسن في الهجوم

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة وادي دجلة في الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأربعاء، على استاد «الأهلي we السلام»، وهي مؤجلة من الأسبوع الـ22 في المسابقة.

وقبل انطلاق مران الأهلي الختامي أجرى اللاعبون والجهاز الفني مسحة طبية، وفقًا للإجراء الطبي المتبع ‏للاطمئنان على حالة الجميع.

وبعد ذلك عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، قبل أن يخوض الفريق فقرة تدريبات بدنية خفيفة وبعدها قام الجهاز الفني بتدريب اللاعبين على الجزء الخططي الذي يرغب في تنفيذه ‏خلال المباراة.‏

وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالأهلي، تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى بالفريق، وهم علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق.

وبعد ختام مران الأهلي يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا، استعدادًا لمباراة وادي دجلة، التي يسعى خلالها لتحقيق الفوز، ومواصلة مسيرة الانتصارات في مشوار الحفاظ على لقب الدوري الممتاز.

ويخوض الأهلي عدة مواجهات قوية في بطولة الدوري الممتاز، خلال شهر أغسطس الحالي، بعد مباراة وادي دجلة، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز، في جميع المواجهات المقبلة، بعد دخول مسابقة الدوري الممتاز مراحلها الحاسمة.

من المقرر أن يواجه الأهلي فريق سيراميكا كليوباترا، يوم السبت المقبل 7 ‏أغسطس ثم الإسماعيلي، يوم الأربعاء 11 أغسطس.

وبعد ذلك يواجه الأهلي فريق إنبي، يوم السبت 14 أغسطس، ثم طلائع الجيش، يوم ‏الثلاثاء 17 أغسطس، ثم المصري، يوم الجمعة 20 أغسطس، على أن تقام مباراة الأهلي أمام الجونة ‏أحد يومي ٢٣ و٢٤ أغسطس.

ويختتم الأهلي مبارياته في مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة أسوان، المقرر إقامتها أحد يومي ‏‏٢٦ و٢٧ أغسطس.‏