التخطيط: تعداد مصر السكانى سيصل إلى 190 مليون نسمة في 2050 حال استمرار الزيادة السكانية بالمستوى الحالي

قالت الدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافى التابع لوزارة التخطيط، أن هناك أهمية للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، موضحة أن هدف المشروع تنمية للأسرة والارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى.
وأعلنت مدير المركز الديموجرافى أن المشروع سيبدأ فى أكتوبر المقبل.
وقالت مدير المركز الديموجرافى التابع لوزارة التخطيط، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن مصر سيصل تعدادها السكانى إلى 190 مليون نسمة في 2050 حال استمرار الزيادة السكانية بنفس المستوى الحالي.
وأوضحت مدير المركز الديموجرافى التابع لوزارة التخطيط، أن هناك مشروعات تفتح يوميا واستثمارات تضخ في البلاد ولكن حياة المواطنين تتغير حال مواجهة الزيادة السكانية وضبطتها، لافتة إلى أن تنمية الأسرة المصرية وتنمية حياة المواطنين من خلال توفير فرص عمل للشباب ، وهدف المشروع شعور المواطن أن حياته أفضل.
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