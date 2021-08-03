إهداء وزير الأوقاف درع النيابة الإدارية لجهوده فى خدمة الدعوة والقرآن

جدة - نرمين السيد - أهدى المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عبد الله قنديل رئيس مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية درع النيابة الإدارية لوزير الأوقاف أ.د محمد مختار جمعة، اليوم الثلاثاء.





وجاء التكريم تقديرًا لجهود وزير الأوقاف فى خدمة الدعوة والقرآن الكريم، وتم تكريم حفظة القرآن الكريم من السادة أعضاء هيئة النيابة الإدارية وأسرهم بمقر نادى مستشارى النيابة الإدارية.

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