فيديو.. السيسى: القطاع الخاص قاطرة تنمية حقيقية للدولة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه يسعى لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، وزيادة حجم المنتجات المصرية فى السوق، مشيرا إلى أنه يدعو رجال الأعمال إلى مزيد من الجهد المشترك مع الدولة، حيث إنهم قاطرة تنمية حقيقية.





وأوضح الرئيس خلال حواره مع رؤساء تحرير الصحف المصرية وعدد من الإعلاميين ومحررى رئاسة الجمهورية خلال جولته بالمدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية اليوم: "المنظومة اللى انتوا شوفتوها دى مكلفتش بسيط، ومتقدرش تقول للقطاع الخاص تولى الأمر، لأن قد تكون تكاليفه مش اقتصادية، لكن هل ده متاح، فى كل المشروعات اللى شوفتوها، دايما بقول كلمة للقطاع الخاص عايز تبقى موجود آه اتفضل، لأن إحنا مع بعض بنكمل بعض مش بننافس بعض، لكن بنكمل بعض، مرحب بالقطاع الخاص، وقدرته على الإدارة الجيدة، إنه يبقى موجود معانا بأى نسبة هو عايزها، خش شارك الموضوع أهو". وأكد الرئيس: "ده كلام مش إعلامى ده كلام حقيقى والله، لأن أنا محتاجهم، محتاج القطاع الخاص، قاطرة تنمية حقيقية للدولة المصرية، وإحنا بنثق فيهم وبنحترمهم وبندعوهم، مش بس هنا فى أى مشاريع أخرى، وأنا لما التقيت مع رجال الأعمال قلتلهم ياجماعة مزيد من الجهد المشترك معانا، من أجل إن حجم المنتجات اللى بيتم بيعها فى مصر تبقى منتجات مصرية، بحيث نقلل فاتورة الاستيراد، وتوفر فرص عمل".

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