رئيس مجلس الشيوخ: المواطن لمس الأداء المختلف للبرلمان بغرفتيه

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبدالوهاب خلال كلمته التى ألقاها دخل الندوة، بمقر حزب مستقبل وطن، أن الكمال لله واحده، ولا نقول أننا بلغنا الكمال، ولكن أداءنا بدور الانعقاد الأول بالفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ مبشر، وأول جولة بها إيجابيات وسلبيات، ولكن الصورة مختلفة عن الماضى.

ولفت إلى أن المواطن فى الشارع لمس الأداء المختلف للبرلمان بغرفتيه، ونحن أصبحنا أمام شعب له حس سياسى، والمواطن يلمس الاختلاف والصورة المختلفة عن الحياة البرلمانية فى مصر خلال دور الانعقاد الأول لمجلسى النواب والشيوخ، متطرقًا بحديثه أيضًا إلى التجاوب الكبير الذى تم ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

وتطرق رئيس حزب مستقبل وطن بحديثه لأداء الأحزاب تحت قبة البرلمان بغرفتيه، مؤكدًا على أن الأداء مختلف والجميع ووضع مصلحة الوطن على أولوياته دون النظر لمصلحته الشخصية، مؤكدًا على أن شهادته فى حزب مستقبل وطن مجروحة، ولكن أداءه كان مميزًا ومختلفًا وجميعنا نطمع للأفضل والأحسن خلال الفترة المقبلة.

وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على أن حزب مستقبل وطن قام بدور كبير بدور الانعقاد الأول، ونجح فى تغير رؤية الأعضاء عن مهامهم الحقيقة تحت قبة البرلمان، وردود فعل المنصات بما يرتقى بالعمل البرلمانى من جميع أطرافه، بحيث لمسنا مشاركة حقيقة من الأعضاء فى مهامهم البرلمانية قائلًا:" حرصنا على تغير رؤية نواب البرلمان تجاه مهامهم الحقيقة، وأنهينا عصر أننا نحضر "النواب" من البهو والجميع أصبح متفهم لدوره ونسب الحضور أصبحت أعلى من الماضى".

ولفت رئيس مجلس الشيوخ إلى أن حاسة عضو مجلسى النواب والشيوخ اختلفت عن الماضى بشأن مهامه النيابية والجميع أصبح مقدر دوره وموقفه الذى يأخذه من أجل الوطن والمواطن"، موجهًا التحية للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مؤكدًا على أنه قام بدوره على أفضل كفاءة وكل عضو حصل على حقه فى التعبير عن رؤيته وموقفه.

حضر الندوة المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب وذلك فى ضوء اللقاءات التى يعقدها الحزب، تحت رعاية المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، النائب الأول، الأمين العام، بمقر الأمانة العامة.