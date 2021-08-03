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وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن الاجتماع ناقش خطة العمل بالمراكز الطبية والوحدات الصحية بالحسينية، وذلك بعد تسليمهم للإدارة الهندسية المنفذة للمشروع، وكذا الخطة الموضوعة لتطوير الوحدات ما بين إحلال وتجديد وتطوير شامل، والتوسعات المقترحة، حيث تم إحلال المبانى الخاصة بها للبدء فى تجديد هذه المراكز والوحدات الصحية.
عاين وكيل وزارة الصحة، عددًا من الأراضى على الطبيعة والمقترح التبرع بها من ممثلى المجتمع المدنى ببعض القرى بمركز ومدينة الحسينية، للوقوف على مدى إمكانية إنشاء مراكز طبية عليها يتم تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين بها ضمن المبادرة الرئاسية.
كما تفقد وكيل الوزارة عدد من أماكن المراكز الطبية والوحدات الصحية بالحسينية، والمزمع تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية، لرفع المساحات الخاصة بها على الطبيعية ومطابقتها بالرسومات الهندسية.
وتم المرور على 10 وحدات صحية، وهى: الجمالية، والملكين البحرية، وقهبونة، والخلايلة حمادين، ومنشأة أبو عامر، وسماكين الشرق، والصالحية 7، والصالحية 3، وعليوة، والمناجاة الكبرى.
وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر جهدًا فى تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، لافتًا إلى أن تكلفة المشروعات الصحية وتطوير الخدمات الصحية بالمحافظة خلال العام الماضى تخطت أكثر من نصف مليار جنيه، وذلك لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء تطوير مستشفى و25 منفذ طبى ضمن مبادرة حياة كريمة بالشرقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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