وكيل النواب : دور الانعقاد الأول أثبت اختلاف المجلس الحالى عن سابقيه

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أن دور الانعقاد الأول أثبت للجميع أن المجلس الحالى مختلف فى أدائه عن المجالس السابقة، مشيرًا إلى أن المجلس تعامل مع المعارضة بشكل راقى ساهم فى خروج التشريعات والقوانين بشكل مرضى للمواطنين.





ووجه سعد الدين، الشكر للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، على أداءه وهدوءه فى إدارته للحزب، فضلًا أيضًا عن أدائه فى إدارته لمجلس الشيوخ، ومتابعا: "المستشار حنفى جبالى أيضًا أدار مجلس النواب بأداء هادئ نتج عنه خروج عدد ضخم من التشريعات والقوانين بشكل جيد". وأضاف وكيل مجلس النواب، أن الحكومة تعاملت مع المجلس الحالى بشكل قوى سواء فى حضورهم لاجتماعات اللجان النوعية، وأيضاً الجلسات العامة ولعل آخرهم كان حضور الدكتور السيد قصير وزير الزراعة وجميع مساعديه. جاء ذلك خلال ندوة حزب مستقبل وطن، تحت عنوان "جهود المجالس النيابية فى دور الانعقاد الأول" بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار أحمد سعدالدين، والنائب محمد أبو العينين وكيلى مجلس النواب، والمهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية، والنائب حسام الخولى الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وعددا من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

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