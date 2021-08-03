عضو بالشيوخ: مدينة سايلو فودز الصناعية تحقق منتج غذائى متكامل وضبط للأسعار

جدة - نرمين السيد - أشاد النائب أحمد عبد الماجد، عضو مجلس الشيوخ، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، للمدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات، اليوم الثلاثاء بالإضافة إلى عدد من المشروعات بمدن الدلتا، مؤكدًا أنها لها أهمية كبرى حيث تأتى فى إطار اهتمام الرئيس بتوفير الغذاء الصحى للمصريين، فضلًا عن حرص الرئيس على الوصول إلى منتج غذائى متكامل يحقق التوازن فى الأسعار، من خلال تلك المصانع والمشروعات القومية التى يقوم بافتتاحها.





وأوضح "عبد الماجد" فى بيان له اليوم، أن الافتتاحات التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، تعد إنجازًا جديدًا يستهدف الحفاظ على صحة المصريين وتحقيق الأمن القومى الغذائى، ملفتا إلى أنها خير دليل على اهتمام الرئيس بكل أنواع المشروعات القومية التى تحقق جميع محاور التنمية، وتزيد من حجم الاستثمارات، لاسيما أن تلك المدينة الصناعية بالسادات تعزز قدرات الدولة الإنتاجية، وتخلق مناطق حضارية واستثمارية جديدة، كما أنها تساهم بشكل كبير فى دعم حركة الاقتصاد المصرى، وتحقيق التنمية المستدامة التى تبنتها الدولة منذ السنوات الماضية وتوفير العديد من فرص عمل للشباب. وثمن عضو مجلس الشيوخ، تطرق الرئيس السيسى لعدة موضوعات هامة خلال حديثه اليوم من بينها الزيادة السكانية وخطورتها، وظاهرة السمنة بين الطلاب التى يعانى منها 4 ملايين طالب، وكذلك الأنيميا التى يعانى منها نحو 8 ملايين طالب، وأيضًا التقزم الذى يعانى منه نحو 1.3 مليون طفل، بجانب الحديث عن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم، مشيرًا إلى أن اقتحام الرئيس لتلك الملفات الشائكة التى يعانى منها ملايين المصريين يدل على الشجاعة والحرص على توفير حياة كريمة وصحة جيدة لجميع المواطنين.

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