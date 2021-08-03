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المستشار أحمد سعد: جهود زعيم الأغلبية بالنواب تستحق التقدير.. وتعاون الحكومة والبرلمان كان فعال «فيديو»

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وجه المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، التحية والتقدير للنائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية والنائب الأول لحزب مستقبل وطن، لدوره وجهوده الكبيره داخل المجلس، كما وجه التحية أيضا لوزير المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، والذي كان له دور كبير حيث التعاون الفعال بين البرلمان والحكومة.

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جاء ذلك خلال مشاركته بندوة "انجازات مجلسي النواب والشيوخ"، والتي تاتي فى ضوء اللقاءات التى يعقدها حزب مستقبل وطن، تحت رعاية المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، النائب الأول، الأمين العام، بمقر الأمانة العامة،بحضور ممثلي السلطة التنفيذية لتحقيق التواصل المباشر بينهم وبين أعضاء الحزب.

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وأكد المستشار احمد سعد على أن خير دليل على تعاون الحكومة مع البرلمان حضور وزير الزراعة في الجلسة الختامية بكامل هيئات الوزارة، لمناقشة القوانين المعنية بهم، وههذا أمر يؤكد تمثيل الحكومة القوي داخل النواب.

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وتوجه بالشكر لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي لأداءه الراقي في ادارة الجلسات حيث أعطي انطباع جيد للشارع المصري حول أداء المجلس.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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