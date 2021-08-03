رئيس الشيوخ: مستقبل وطن غير رؤية النواب تجاه مهامهم البرلمانية.. وأداء المجلس بالفصل التشريعي الأول مبشر«فيديو»

/643704/رئيس-الشيوخ-مستقبل-وطن-غير-رؤية-النواب-تجاه-مهامهم-البرلمانية-وأداء-المجلس-بالفصل-التشريعي-الأول-مبشرفيديو

عبر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن، عن فخره وإعتزازه بمشاركته بندوة "انجازات مجلسي النواب والشيوخ" لدعم الوطن بمقر حزب مستقبل وطن، مؤكدًا علي أن الفخر كل الفخر أن نجلس اليوم لنراجع الماضي من أجل مستقبل أفضل.

وتاتي هذه الندوة فى ضوء اللقاءات التى يعقدها حزب مستقبل وطن، تحت رعاية المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، النائب الأول، الأمين العام، بمقر الأمانة العامة،بحضور ممثلي السلطة التنفيذية لتحقيق التواصل المباشر بينهم وبين أعضاء الحزب.

جاء ذلك فى كلمته بندوة حزب مستقبل وطن" انجازات مجلسي النواب والشيوخ لدعم الوطن" بمشاركة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن والمستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب و ذلك فى ضوء اللقاءات التى يعقدها حزب مستقبل وطن، تحت رعاية المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، النائب الأول، الأمين العام، بمقر الأمانة العامة،بحضور ممثلي السلطة التنفيذية لتحقيق التواصل المباشر بينهم وبين أعضاء الحزب.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ أن الكمال لله واحده، ولا نقول أننا بلغنا الكمال، ولكن أداءنا بدور الانقعاد الأول بالفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، مبشر، وأول جولة بها إيجابيات وسلبيات بلاشك، ولكن الصورة مختلفة عن الماضي، ولا نقول أننا وصلنا للكمال ولكننا نشخص الأمور فى نصابها الصحيح الأن بالإيجابيات والسلبيات، والفخر أن نعترف بوجود الإيجابيات والسلبيات.

رئيس مجلس الشيوخ وإنهاء عصر إننا نجيب النواب من البهو

ولفت رئيس مجلس الشيوخ، إلي أن المواطن في الشارع لمس الأداء المختلف للبرلمان بغرفتيه، ونحن أصبحنا أمام شعب له حس سياسي مختلف، والمواطن يلمس الإختلاف والصورة المختلفة عن الحياة البرلمانية في مصر في ضوء دور الانعقاد الأول لمجلسي النواب والشيوخ ، متطرقا بحديثه أيضا إلي التجاوب الكبير الذي تم ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية.