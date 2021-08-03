/643703/مفاجأت-بالجملة-في-قائمة-الأهلي-لمباراة-وادي-دجلة-بالدوري

أعلن الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، قائمته لمباراته المقبلة في الدوري أمام نظيره وادي دجلة، في الدور الممتاز، في لقاء مؤجل من الأسبوع الثاني والعشرون.

ويرصد دوت الخليج قائمة الأهلي لمباراة وادي دجلة بالدوري.

وشهدت القائمة استبعاد محمد الشناوي، وأيمن أشرف، والذي يغيب بسبب الإيقاف، وبدر بانون، بسبب الإصابة بدور برد، وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر بجانب عودة كريم نيدفيد.

ويلتقي الأهلي نظيره وادي دجلة في الدوري الممتاز، في ‏التاسعة مساء غد الأربعاء على استاد الأهلي ‏we‏ السلام ضمن مؤجلات الجولة 22 في البطولة.‏

قائمة الأهلي للمباراة وادي دجلة:

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، سعد سمير، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، كريم نيدفيد، أجايي، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات.

خط الهجوم: بواليا، محمد شريف، مروان محسن، صلاح محسن.

المران الختامي

وخاض الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني خفيف ‏وتدريبات بالكرة، ركز خلالها بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على الجوانب الخططية، ‏وعقب نهاية المران أعلن الجهاز الفني قائمة الفريق للتوجه إلى أحد الفنادق للمبيت استعدادًا ‏لمباراة وادي دجلة.‏

وسبق مران الأهلي، إجراء مسحة طبية لجميع اللاعبين والجهاز الفني للاطمئنان على حالتهم، ‏ثم عقد موسيماني محاضرة بالفيديو مع اللاعبين.‏

أيمن أشرف وبدر بانون

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي، أن أيمن أشرف لاعب الفريق حالته تحسنت إلى ‏حد كبير بعد شكوى من نزلة برد غاب على أثرها أمس من مران الفريق، وقام اليوم بتنفيذ ‏تدريبات منفردة داخل الجيم، فيما حصل بدر بانون على راحة من التدريبات، على أن يتم تقييم ‏حالة الثنائي من جديد عقب مباراة وادي دجلة غدًا وتحديد فرص مشاركتهما في ‏المران الجماعي.‏

ويدخل الأهلي مباراة وادي دجلة برصيد 58 نقطة جمعها من 26 مباراة خاضها في مسابقة ‏الدوري الممتاز إلى الآن، ويسعى لاستكمال مسيرة الانتصارات في مشوار الدفاع عن اللقب.

ويتصدر محمد شريف مهاجم الأهلي قائمة هدافي الدوري برصيد 16 هدفًا، بينما سجل الفريق 54 هدفًا ‏في ‏البطولة حتى الآن، ويسعى لزيادة رصيده من النقاط والأهداف بعد أن دخلت مسابقة الدوري الممتاز مراحلها الحاسمة.