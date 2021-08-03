/643702/قرارات-جديدة-من-الرئيس-التونسي-إعفاء-سفير-الدولة-فى-الولايات-المتحدة-الأمريكية-من-مهامه
أكدت قناة سكاي نيوز، فى خبر عاجل لها، أن الرئيس التونسي قيس سعيد، أصدر أوامر بإنهاء مهام عمل السفير التونسي فى الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضًا إنهاء عمل والى صفاقس.
دوت الخليج
إعفاء سفير الدولة فى الولايات المتحدة الأمريكية من مهامه
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر عددًا من القرارات خلال الفترة الماضية، والتى على رأسها إعفاء مجلس النواب التونسي من مهامه، وأيضًا إعفاء رئيس الوزراء من مهامه.
قرارات حاسمة من الرئيس التونسي
وفى وقت سابق، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أوامر رئاسية تقضي بإعفاء "علي الكعلي" من مهامه وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إنه تم تكليف "سهام البوغديري نمصية" بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
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