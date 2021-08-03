الأهلي يدخل معسكراً مغلقاً قبل لقاء وادي دجلة غداً بالدوري

/643701/الأهلي-يدخل-معسكرا-مغلقا-قبل-لقاء-وادي-دجلة-غدا-بالدوري

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرًا مغلقًا في أحد الفنادق، استعدادًا لمباراة الدوري الممتاز، أمام وادي دجلة، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ على استاد «الأهلي ‏we‏ السلام» والمؤجلة من الجولة 22 في المسابقة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، ثم ‏خاض الفريق تدريبات بدنية خفيفة قبل تنفيذ الجزء الخططي الذي يرغب الجهاز الفني في تنفيذه ‏خلال مباراة وادي دجلة.‏

المران الختامي للأهلي

وخاض الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني خفيف ‏وتدريبات بالكرة، ركز خلالها بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على الجوانب الخططية، ‏وعقب نهاية المران أعلن الجهاز الفني قائمة الفريق للتوجه إلى أحد الفنادق للمبيت استعدادًا ‏لمباراة وادي دجلة.‏

وسبق مران الأهلي، إجراء مسحة طبية لجميع اللاعبين والجهاز الفني للاطمئنان على حالتهم، ‏ثم عقد موسيماني محاضرة بالفيديو مع اللاعبين.‏

أيمن أشرف وبدر بانون

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي، أن أيمن أشرف لاعب الفريق حالته تحسنت إلى ‏حد كبير بعد شكوى من نزلة برد غاب على أثرها أمس من مران الفريق، وقام اليوم بتنفيذ ‏تدريبات منفردة داخل الجيم، فيما حصل بدر بانون على راحة من التدريبات، على أن يتم تقييم ‏حالة الثنائي من جديد عقب مباراة وادي دجلة غدًا وتحديد فرص مشاركتهما في ‏المران الجماعي.‏

موقف الأهلي في الدوري

ويدخل الأهلي مباراة وادي دجلة برصيد 58 نقطة جمعها من 26 مباراة خاضها في مسابقة ‏الدوري الممتاز إلى الآن، ويسعى لاستكمال مسيرة الانتصارات في مشوار الدفاع عن اللقب.

ويتصدر محمد شريف مهاجم الأهلي قائمة هدافي الدوري برصيد 16 هدفًا، بينما سجل الفريق 54 هدفًا ‏في ‏البطولة حتى الآن، ويسعى لزيادة رصيده من النقاط والأهداف بعد أن دخلت مسابقة الدوري الممتاز مراحلها الحاسمة.