الأهلي يدخل معسكراً مغلقاً قبل لقاء وادي دجلة غداً بالدوري

/643701/الأهلي-يدخل-معسكرا-مغلقا-قبل-لقاء-وادي-دجلة-غدا-بالدوري
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرًا مغلقًا في أحد الفنادق، استعدادًا لمباراة الدوري الممتاز، أمام وادي دجلة، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ على استاد «الأهلي we السلام» والمؤجلة من الجولة 22 في المسابقة.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، ثم خاض الفريق تدريبات بدنية خفيفة قبل تنفيذ الجزء الخططي الذي يرغب الجهاز الفني في تنفيذه خلال مباراة وادي دجلة.
المران الختامي للأهلي
وخاض الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني خفيف وتدريبات بالكرة، ركز خلالها بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على الجوانب الخططية، وعقب نهاية المران أعلن الجهاز الفني قائمة الفريق للتوجه إلى أحد الفنادق للمبيت استعدادًا لمباراة وادي دجلة.
وسبق مران الأهلي، إجراء مسحة طبية لجميع اللاعبين والجهاز الفني للاطمئنان على حالتهم، ثم عقد موسيماني محاضرة بالفيديو مع اللاعبين.
أيمن أشرف وبدر بانون
وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي، أن أيمن أشرف لاعب الفريق حالته تحسنت إلى حد كبير بعد شكوى من نزلة برد غاب على أثرها أمس من مران الفريق، وقام اليوم بتنفيذ تدريبات منفردة داخل الجيم، فيما حصل بدر بانون على راحة من التدريبات، على أن يتم تقييم حالة الثنائي من جديد عقب مباراة وادي دجلة غدًا وتحديد فرص مشاركتهما في المران الجماعي.
موقف الأهلي في الدوري
ويدخل الأهلي مباراة وادي دجلة برصيد 58 نقطة جمعها من 26 مباراة خاضها في مسابقة الدوري الممتاز إلى الآن، ويسعى لاستكمال مسيرة الانتصارات في مشوار الدفاع عن اللقب.
ويتصدر محمد شريف مهاجم الأهلي قائمة هدافي الدوري برصيد 16 هدفًا، بينما سجل الفريق 54 هدفًا في البطولة حتى الآن، ويسعى لزيادة رصيده من النقاط والأهداف بعد أن دخلت مسابقة الدوري الممتاز مراحلها الحاسمة.
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