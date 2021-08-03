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دوت الخليج

نائب محافظ الدقهلية: مشروع مساكن الجلاء يستهدف إنشاء 700 وحدة سكنية

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير عواصم المحافظات من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذاً لتكليفات السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأوضح نائب المحافظ هيثم الشيخ أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تم متابعة سير الأعمال بمشروع منطقة مساكن الجلاء والوقوف على معدلات التنفيذ بالتنسيق مع الأجهزة المختصة لتذليل العقبات حتي يتم التنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المقررة ، حيث تم الانتهاء من هدم العمارات بالكامل بمنطقة الجلاء وتم تسليم الموقع للهيئة الهندسية للقوات المسلحة ونقل كافة شبكات المرافق المعترضة لتنفيذ مشروع العمارات السكنية بالمنطقة وجاري التنسيق مع الشركات المنفذة لبدء العمل بالخطوط وشبكات المرافق الجديدة لتغذية المنطقة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن مشروع مساكن الجلاء يستهدف إنشاء 700 وحدة سكنية بعدد 7 عمارات مكان المساكن القديمة بموقع أرض المشروع ،وأن مشروع الأبراج السكنية بارض حي شرق يتضمن إنشاء عدد 11 برج سكني بالمنطقة، وذلك بعدد 956 وحدة سكنية وعدد 24 محل.

تقرر خلال الاجتماع سرعة موافاة المحافظة بصورة من اللوحات والمخططات المعتمدة من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حتي تتمكن شركات المرافق من وضع الشبكات الخاصة بالمشروع، كما تقرر تواجد مندوبي شركات المرافق بمواقع تنفيذ المشروعات طوال مدة التنفيذ للمشروع وذلك للتعامل الفوري مع أية معوقات طارئة بالموقع أثناء التنفيذ.

هذا وقد وجه المحافظ الشكر والتقدير للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العربية للتصنيع وصندوق تطوير العشوائيات على هذه المشروعات الحضارية التي تحقق أهداف التنمية التي تأتي تنفيذا لبرنامج "سكن لكل المصريين" في إطار المشروع القومي الذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية لتطوير عواصم المحافظات.

حضر الاجتماع المهندس نبيل الطيبي وكيل أول الوزارة السكرتير العام، والمهندسة نهاد البلتاجي مدير وحدة تطوير المناطق العشوائية وممثلي ومسئولي صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء وشركات مياة الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز والاتصالات، مديروا الشئون القانونية والحسابات والشئون القانونية والتعاقدات وشبكات المرافق بالمحافظة.