هل تواصل النادي الأهلي مع برايتون لضم بيرسي تاو ؟ صحيفة جنوب إفريقية تجيب

الأهلي تواصل مع نظيره برايتون الإنجليزي، من اجل الحصول على خدمات النجم الجنوب افريقي بيرسي تاو،بناء على تعليمات مواطنه بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي.. هذا ما أكدته تقارير صحفية جنوب افريقية

وكشفت صحيفة "kickoff" الجنوب افريقية، أن النادي الأهلي أجرى اتصالات مع نظيره برايتون هوف آند ألبيون الإنجليزي بشأن احتمال ضم بيرسي تاو، بناء على رغبة موسيماني.

وزعم موسيماني مؤخرًا أنه يتطلع للتعاقد مع ثلاثة لاعبين قبل الموسم المقبل من بينهم مهاجم منتخب البافانا بافانا، حيث لا يشارك اللاعب بصفة مستمرة مع ناديه الإنجليزي، ولم يُعرض على اللاعب أي ضمانات بشأن المشاركة مع الفريق.

وقال مصدر من النادي لـ KickOff: "تم إبلاغ تاو بأنه قد لا يحصل على العديد من الفرص في التشكيل الأساسي، لكن يجب أن يعمل بجد ويكافح من أجل الحصول على مكانه".

وزعم المصدر كذلك أن مستقبل تاو سيعتمد على العرض الذي يستعد الشياطين الحمر لتقديمه وإذا تمكن النادي الإنجليزي من الحصول على أهدافهم المفضلة قبل نهاية فترة الانتقالات في 31 أغسطس سيسمحوا له بالرحيل.

وارتبط اسم الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي بالانتقال لصفوف الأهلي في الانتقالات الصيفية القادمة، لاسيما بعد تصريحات بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، والذي أكد أن هناك لاعبا من جنوب أفريقيا سينضم للفريق الأحمر في الميركاتو الصيفي، دون الإفصاح عن هوية اللاعب.

بيرسي تاو