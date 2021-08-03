النيابة الإدارية تُكرم أعضاءها وأسرهم من حفظة القرآن الكريم

جدة - نرمين السيد - نظمت اللجنة العلمية والثقافية بنادى مستشارى النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، حفلا لتكريم أعضاء النيابة الإدارية وأسرهم من حفظة القرآن الكريم عن عامى 2020- 2021 وذلك بأحد فنادق القاهرة.





يأتى ذلك تحت رعاية المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار عبد الله قنديل رئيس مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية والمستشارين أعضاء مجلس الإدارة، وقيادات النيابة الإدارية.

كما شرف الحفل حضور كل من: الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، والدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، والدكتور نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف السودانى، والسفير محمد إلياس الحاج سفير دولة السودان بمصر.

وفى كلمته التى ألقاها، رحب المستشار عبدالله قنديل، رئيس مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية بالحضور، وأكد فيها على استمرار مثل ذلك التكريم من قبل النادى والذى يأتى للعام الخامس على التوالى لتكريم الزميلات والزملاء وأسرهم من حفظة القرآن الكريم.

ومن جانبه ألقى المستشار عصام المنشاوى، التى رحب فيها بالحضور، مؤكداً على بالغ التقدير لضيوف مصر الكرام من دولة السودان الشقيق، محييًيا السودان حكومة وشعباً، وقدم سيادته بالغ الشكر لمجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية واللجنة العلمية والثقافية.

كما الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كلمة حيا فيها الحضور الكريم، وأثنى على حفظة القرآن الكريم من الأعضاء وأسرهم مؤكداً على أهمية تدبر وتعلم ما به من حكمة وقيم، وأهمية اكتساب العلم من مختلف قنواته من علم وفكر وأدب وقانون، وأنهى الكلمة بالمساهمة فى مكتبة النادى بكتب وموسوعات قيمة تساهم فى تنمية الوعى الفكرى والدينى لأهمية ذلك لتبيان الفكر الصحيح والسديد لدين الله ومقاصده البعيدة كل البعد عن التطرف والمغالاة.

كما ألقى الدكتور نصر الدين مفرح، وزير الشؤون الدينية والأوقاف السودانى، التى وجه فيها الشكر للدعوة الكريمة، وأكد فيها على أهمية تدريس العلوم كلها ومنها العلوم الدينية ودراسة وتدبر القرآن الكريم ومعانيه.

وفى كلمته، وجه الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، التحية للحضور الكريم ولرئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية على استمرار تلك السنة الحميدة، كما وجه الشكر والتقدير لوفد دولة السودان الشقيق فى وطنهم الثانى مصر.

كما ألقى الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، كلمة شكر فيها الحضور الكريم، وبحب فيها بضيوف مصر الكرام من دولة السودان الشقيق، مؤكداً على آواصر الصداقة والتعاون والمحبة بين السودان حكومة وشعبًا عبر التاريخ، وأثنى على مثل تلك المحافل التى تحرص على تكريم حفظة القرآن الكريم، وأعلن إهداء العشرة الأوائل نسخًا كاملة من الموسوعات والكتب الدينية القيمة هدية لأولئك المتميزين فى هذه المسابقة، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها وأهلها منارة لحفظ كتاب الله.