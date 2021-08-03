حماة الوطن : «سايلو فودز» قلعة غذائية تزيد قدرات مصر التصديرية

جدة - نرمين السيد - وأكد الحزب فى بيانه، اليوم الثلاثاء، أنها إضافة كبيرة لسوق الصناعات الغذائية وقلعة صناعية تضيف لقدرات مصر التصديرية، وتؤدى إلى استقرار، وانخفاض الأسعار فى السوق المحلية.
وأشار إلى أن هذه المدينة تعد بمثابة قلعة غذائية صناعية تزيد من القدرات التصديرية للدولة المصرية، بالجمهورية الجديدة، التى تؤسس لمدن إنتاجية بمواصفات عالمية، حيث سبقها مدينة الدواء.
وذكر أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا فى تنفيذ مشروعات قومية عملاقة، تسعى من خلالها حل المشكلات والأزمات التى تواجه المواطنين وتمثل طفرة غير مسبوقة، تعكس مدى إصرار وعزيمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، على العبور بالبلاد نحو التنمية، فى ظل ما تواجهه من تحديات.
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