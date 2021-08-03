عضو تنسيقية الأحزاب : «سايلو فودز» ترتقى بالتنمية الصناعية فى مصر 

جدة - نرمين السيد - أشاد النائب أحمد فتحى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الإجتماعى، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز " بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.





وأكد فتحى خلال بيان له، اليوم الثلاثاء، أن المدينة الصناعية الغذائية تعتبر من أكبر المشروعات التى نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة، ويأتى فى إطار خطة القيادة السياسية لرفع التنمية الصناعية داخل مصر.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسى تطرق إلى مواضيع مهمة خلال حديثة مثل ضررورة مواجهة السمنة بين الطلاب التى يعانى منها نحو 4 ملايين طالب، وكذلك الأنيميا التى يعانى منها نحو 8 ملايين طالب نتيجة الظواهر السلبية تأتى نتيجة لسلوكيات غذائية غير صحية.

وأوضح فتحى إلى أن القيادة السياسية تحرص على تنمية وتطوير قطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد أهم القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية بالاقتصاد القومى، كما أن الدولة تعمل الآن على الاهتمام بكل الملفات فى وقت واحد مع التركيز على الملفات المستقبلية التى تحقق التنمية المستقبلية.