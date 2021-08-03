بحضور وزير المجالس النيابية.. انطلاق ندوة إنجازات مجلسى النواب والشيوخ

جدة - نرمين السيد - انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، ندوة حزب مستقبل وطن "إنجازات مجلسى النواب والشيوخ لدعم الوطن"، بمشاركة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن، والمستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.





يأتى ذلك فى ضوء اللقاءات التى يعقدها حزب مستقبل وطن، تحت رعاية المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، النائب الأول، الأمين العام، بمقر الأمانة العامة، بحضور ممثلى السلطة التنفيذية لتحقيق التواصل المباشر بينهم وبين أعضاء الحزب.

وتولت د. دينا عبد الكريم، عضو مجلس النواب، إدارة اللقاء، حيث قامت بالترحيب والحضور، والتأكيد على أهمية مثل هذه اللقاءات التى توضح الصورة للرأى العام عن ما يتم من جهود بغرفتى البرلمان.

وفى الأسبوع الأول من شهر يوليو الماضى أعلن رئيس المجلس فض دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وأعلن فيه حصاد جهود المجلس.

ووصل عدد الجلسات إلى 21 جلسة برلمانية بواقع 38 ساعة عمل، بينما بلغ عدد المتحدثين من أعضاء المجلس نحو 368 عضوا، بواقع 194 مداخلة بشأن مشروعات القوانين، بلغ عدد مشروعات القوانين التى ناقشها المجلس فى دور الانعقاد الأول، 21 مشروعا، وهى: مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، مشروعات قوانين مقدمة من الأعضاء، مشروع قانون اللائحة الداخلية بمجلس الشيوخ، ومشروع قانون باعتماد الخطة الاقتصادية والاجتماعية كما بلغ عدد الاجتماعات التى عقدتها اللجان النوعية 262 اجتماعا بلغ عدد ساعات العمل باللجان النوعية 478 ساعة عمل. بلغ عدد اجتماعات اللجان الخاصة 6 اجتماعات، استغرقت 27 ساعة عمل.

وعلى مستوى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، فض أيضا دور الانعقاد الأول للفصل التشريعى الثانى خلال شهر يوليو، حيث عقد المجلس 88 جلسة عامة، وبلغ عدد المتحدثين 532 نائبا والجلسات العامة امتدت إلى 278 ساعة وناقش المجلس بيانات 29 وزيرا وأحالها الى اللجان المختصة، وناقش المجلس 128 طلب إحاطة بالجلسة العامة، وناقش البرلمان 823 طلب باللجان النوعية.، ونظر البرلمان 2230 سؤالا، ونظر المجلس 265 اقتراح برغبة ووافق على 146 مشروع قانون ومقدمة من الحكومة بإجمالى 1749 مادة.