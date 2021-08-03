صور.. أسامة الأزهرى يكرم المتفوقين من حفظة القرآن فى نادى النيابة الإدارية 

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، فى حفل تكريم أوائل حفظة القرآن الكريم فى المسابقة التى نظمها نادى مستشارى النيابة الإدارية.





وقال الأزهرى خلال كلمته، فى حفل تكريم المتفوقين، إن الحرص على قيام هذه المسابقة هى درة من الدرر التى تبقى وتذكر فتشكر، خاصة وأنها تشيع بين المستشارين وبين أسرهم وأبنائهم روح التعلق بالذكر الحكيم والقرآن العظيم.

وأهدى الأزهرى العشرة الأوائل من الفائزين فى المسابقة لكل واحد منهم نسخة كاملة من تفسير الإمام الشيخ محمد متولى الشعراوى رحمه الله مؤملا وراجيا أن يخرج منهم مائة محمد متولى الشعراوى خلال السنوات المقبلة.

و أهدى أيضا الدكتور أسامة الأزهرى لكل واحد من العشرة الأوائل فى المسابقة نسخة من كتاب التبيان فى آداب حملة القرآن للإمام محيى الدين النووى رحمه الله، مضيفا: " تشرفت بتأليف كتاب اسمه المدخل إلى أصول التفسير وطبع وترجم للانجليزية والفرنسية وكذلك أهديه للعشرة الأوائل".

وتوجه الدكتور أسامة الأزهرى بالشكر لرئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عصام المنشاوى، وفى نهاية الحفل أهدى رئيس هيئة النيابة الإدارية درع النادى للدكتور أسامة الأزهرى تقديرا لجهوده فى دعم حفظة القرآن الكريم.