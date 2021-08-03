مصر للطيران الناقل الرسمى لـ رايا أبى راشد وضيوف ورشة عمل إكسبرت أستوديوز

جدة - نرمين السيد - أعلنت مصر للطيران عن مشاركتها بدور الناقل الرسمى لورشة عمل الإعلامية رايا أبى راشد، والتى تنظمها شركة إكسبرت أستوديوز لصناعة السينما والأفلام، خلال الفترة من 3 وحتى 8 أغسطس 2021، فى أحد فنادق القاهرة، فى ضوء اهتمام الشركة الوطنية برعاية الأحداث الاجتماعية والثقافية الهامة.





وتقدم أستوديوهات الخبرة ورش العمل وماستر كلاس للراغبين فى ثقل مهاراتهم والتدريب على يد صناع المهنة الحقيقيين، مستخدمين أحدث الأساليب والمعدات والتقنيات والبرامج الترفيهية، للتعرف على كواليس السجادة الحمراء فى المهرجانات الفنية العالمية وكيفية صياغة وتقديم برامج الترفيه وأحاديث نجوم هوليوود، وهى تجربة عملية لم تحدث من قبل فى القاهرة عاصمة الفن. ووصلت رايا أبى راشد على رحلة مصر للطيران رقم MS744، القادمة من لارناكا الساعة الواحدة ظهرا، وقامت الشركة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لها. يذكر أن مصر للطيران تسير 5 رحلات مباشرة بين القاهرة ولارناكا (قبرص) بأحدث طرازاتها الإيرباص A22-300 المزودة بخدمات الإنترنت.

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