وزير الأوقاف يهدى نادى مستشارى النيابة الإدارية موسوعات وكتب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الثلاثاء، بصحبة المستشار عصام المنشاوى رئيس الهيئة، فى حفل تكريم أعضاء النيابة الإدارية وأسرهم من حفظة القرآن الكريم عن عامى 2020- 2021، والتى نظمتها اللجنة العلمية والثقافية بنادى مستشارى النيابة الإدارية، ويرأس مجلس إدارتها المستشار عبدالله قنديل.

وأثنى وزير الأوقاف على حفظة القرآن الكريم من الأعضاء وأسرهم، مؤكداً أهمية تدبر وتعلم ما به من حكمة وقيم، وأهمية اكتساب العلم من مختلف قنواته من علم وفكر وأدب وقانون، لافتا إلى أن الكتب التى يهديها تستهدف تبيان الفكر الصحيح والسديد لدين الله ومقاصده البعيدة كل البعد عن التطرف والمغالاة.

من جانبه، أكد الدكتور نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف السودانى، أهمية تدريس العلوم كلها ومنها العلوم الدينية ودراسة وتدبر القرآن الكريم ومعانيه.

بدوره، رحب المستشار عصام المنشاوى، بالحضور، مؤكدًا بالغ التقدير لضيوف مصر الكرام من دولة السودان الشقيق، محييا السودان حكومة وشعباً، ومثمنا دور مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية واللجنة العلمية والثقافية.

وفى ذات السياق، أكد الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، آواصر الصداقة والتعاون والمحبة بين السودان حكومة وشعباً عبر التاريخ، وأثنى على مثل تلك المحافل التى تحرص على تكريم حفظة القرآن الكريم، وأهدى العشرة الأوائل نسخًا كاملة من الموسوعات والكتب الدينية القيمة هدية لأولئك المتميزين فى هذه المسابقة، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وأهلها منارة لحفظ كتاب الله.

حضر الحفل الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، والسفير محمد إلياس الحاج سفير دولة السودان بجمهورية مصر العربية.