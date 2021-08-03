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"ندوة انجازات مجلسي النواب والشيوخ لدعم الوطن" تنطلق بمستقبل وطن بمشاركة وزير المجالس النيابية «صور»

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انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، ندوة حزب مستقبل وطن" انجازات مجلسي النواب والشيوخ  لدعم الوطن" بمشاركة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن والمستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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