/643693/تحفيز-من-كارتيرون-وعودة-محمود-علاء-لتدريبات-الزمالك

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع اللاعبين في المران المسائي اليوم الثلاثاء، ومن الجانب شهد مران اليوم عودة محمود علاء مدافع الفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحرص كارتيرون على تحفيز اللاعبين قبل انطلاق المران، كما تحدث عن برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة والأهداف التي يتم العمل عليها في الفترة المقبلة.

وشارك محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض في المران المسائي اليوم الثلاثاء.

وخاض علاء التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي، بعد تعافيه من الإصابة الخفيفة التي تعرض لها خلال مواجهة مياه البحيرة الودية أمس والتي انتهت بفوز الزمالك بسباعية نظيفة.