/643692/فيبي-فوزي-المدينة-الصناعية-الغذائية-سايلو-فوودز-يؤكد-وضع-الدولة-بناء-الإنسان-المصري-في-طليعة-أهدافها

قالت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمدينة الصناعية الغذائية "سايلو فوودز" يمثل أحد المؤشرات المهمة على أن ما يحدث على أرض مصر هو بمثابة تدشين لبلد جديد من كافة الأوجه، بلد يضع بناء الإنسان المصري في طليعة أهدافه، و أن الحديث عن الجمهورية الثانية هو بالأساس حديث عن مولد مصر جديدة تشرق شمسها على العالم و المنطقة مؤذنة باستئناف حضارة تضرب في العمق لآلاف السنين .

المدينة الصناعية الغذائية سايلو فوودز يؤكد وضع الدولة بناء الإنسان المصري

وأضافت:” بداية فإن ثمة ملاحظة أساسية حول الدور المركزي الذي يلعبه جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة في تنفيذ مشروعات خدمية عملاقة ، هي بطبيعتها مما لا يجذب القطاع الخاص و لا تمثل له أي جدوى اقتصادية ، الأمر الذي يجعل من الجهاز إحدى أهم أدوات الدولة لتجسيد استراتيجيتها الوطنية في العديد من المجالات . هذا إلى جانب أن طبيعة المنتج الذي تقدمه المصانع التي يضمها المجمع تؤكد الفكر الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اليوم الاول لتوليه المسؤولية ، عن أهمية صحة المصريين، و هي الفكرة التي وصلت الى التحول من مجرد السعي للكشف عن الامراض و علاجها أو حتى الوقاية منها عبر المبادرات الصحية الرئاسية المختلفة ، إلى فكرة التغذية السليمة و اللياقة البدنية و تحسين القدرة على ممارسة الأنشطة الحياتية اليومية ، و هو معيار يضع لمصر معايير تتماشى مع ارقى شعوب العالم .

مواجهة الزيادة السكانية العشوائية

واكدت وكيلة مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي أنه يستدعي الرصد أيضا ما ذكره الرئيس عن ضرورة مواجهة الزيادة السكانية العشوائية إذ تعتبر من اخطر التحديات التي تواجه جهود التنمية و تهدد بتجريد كل الانجازات الاقتصادية والاجتماعية التي تحققت من عائدها الذي ينعكس على مستوى المعيشة ، و لعل فكر الرئيس في هذا الصدد يشي بأنه يعتبر الثروة البشرية هي أهم ما تملكه مصر من موارد ، فلا يجب اهدارها بالزيادة غير المخططة التي تحط من قدرها و من كفاءة قيامها بمهام التنمية و التطور . و في هذا الصدد يعتبر توجيهه بضرورة الكشف على المقبلات على الإنجاب خطوة مهمة في سبيل رفع مستوى الصحة العامة للأجيال القادمة، ان ما تم من افتتاح لمشروع مختلف نوعيا عن ما يتم افتتاحه من مشروعات بشكل شبه يومي في طول البلاد وعرضها ، يجعل المواطن المصري مطمئناً أن بلاده تسير في الطريق الصحيح وان مقاليد الأمور في ايد أمينة ، هي الأكثر وطنية و اخلاصا و عزما على تحقيق مستقبل مشرق لأبناء وطنها .