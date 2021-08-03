وكيلي النواب يُشاركان بندوة مستقبل وطن عن "انجازات غرفتي البرلمان" لدعم الوطن

/643691/وكيلي-النواب-يشاركان-بندوة-مستقبل-وطن-عن-انجازات-غرفتي-البرلمان-لدعم-الوطن

يشارك كل من المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بندوة حزب مستقبل وطن "انجازات مجلسي النواب والشيوخ لدعم الوطن" مساء اليوم الثلاثاء بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن والمستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية.

المستشار أحمد سعد الدين وندوة مستقبل وطن

يأتي ذلك فى ضوء اللقاءات التى يعقدها حزب مستقبل وطن، تحت رعاية المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، النائب الأول، الأمين العام، بمقر الأمانة العامة،بحضور ممثلي السلطة التنفيذية لتحقيق التواصل المباشر بينهم وبين أعضاء الحزب.

النائب محمد أبو العينين وندوة مستقبل وطن

وفي الأسبوع الأول من شهر يوليو الماضي أعلن رئيس المجلس فض دور الإنعقاد الأول لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وأعلن فيه حصاد جهود المجلس، حيث وصل عدد الجلسات إلى 21 جلسة برلمانية بواقع 38 ساعة عمل، بينما بلغ عدد المتحدثين من أعضاء المجلس نحو 368 عضوا، بواقع 194 مداخلة بشأن مشروعات القوانين،بلغ عدد مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس في دور الانعقاد الأول، 21 مشروعا، وهي: مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، مشروعات قوانين مقدمة من الأعضاء، مشروع قانون اللائحة الداخلية بمجلس الشيوخ، ومشروع قانون باعتماد الخطة الاقتصادية والاجتماعية كما بلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان النوعية 262 اجتماعابلغ عدد ساعات العمل باللجان النوعية 478 ساعة عمل. بلغ عدد اجتماعات اللجان الخاصة 6 اجتماعات، استغرقت 27 ساعة عمل.

وعلي مستوي مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، فض أيضا دور الإنعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني خلال شهر يوليو، حيث عقد المجلس 88 جلسة عامة، وبلغ عدد المتحدثين 532 نائبا والجلسات العامة امتدت إلى 278 ساعة وناقش المجلس بيانات 29 وزيرا وأحالها الى اللجان المختصة، وناقش المجلس 128 طلب إحاطة بالجلسة العامة، وناقش البرلمان 823 طلب باللجان النوعية.، ونظر البرلمان 2230 سؤالا، ونظر المجلس 265 اقتراح برغبة ووافق على 146 مشروع قانون ومقدمة من الحكومة بإجمالى 1749مادة .