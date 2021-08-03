/643690/الغيابات-تضرب-الأهلي-أمام-وادي-دجلة-في-الدوري-تفاصيل

تأكد غياب سداسي المنتخب الأولمبي عن مباراة الأهلي و وادي دجلة ضمن منافسات الدوري الممتاز والمؤجلة من مواجهات الدور الأول بعد عودة السداسي من طوكيو مع البعثة ، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل.

وتأكد غياب محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر بجانب بدر بانون بعد غيابهم عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم وبالتالي صعوبة مشاركتهم في مواجهة الغد.

موقف مشاركة سداسي الأهلي الأولمبي في مباراة وادي دجلة

وعلم دوت الخليج أن إمكانية مشاركة السداسي تتوقف على التدريبات التي سيقومون بها غدا الثلاثاء قبل إعلان القائمة النهائية المقرر خوضها لقاء وادي دجلة في التاسعة مساء الأربعاء المقبل.

وينوي بيتسو موسيماني منح لاعبي الأهلي العائدين من طوكيو راحة من مباراة وادي دجلة بإستثناء محمد الشناوي وأكرم توفيق وذلك لحاجة الفريق لهم خلال لقاء دجلة في الدوري الممتاز.

راحة سلبية للأهلي

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة ثلاثة أيام للتخلص من حالة الإجهاد بعد مباراة ‏أسوان المؤجلة من الجولة ‏‏17 في بطولة الدوري، التي نجح خلالها الأهلي في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.‏

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة وادي دجلة المقبلة، واشتمل مران الفريق على جانب بدني قبل أن يخوض اللاعبون تقسيمة قوية، وحرص الجهاز الفني على إيقاف المران لتصويب الأخطاء وتنفيذ الجانب الخططي الذي يرغب في تطبيقه بشكل عملي في المباريات الرسمية.

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع وادي دجلة مساء بعد غد الأربعاء على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، والمؤجلة من ‏الجولة 22 في بطولة الدوري الممتاز.‏

ويدخل الأهلي المباراة المقبلة أمام وادي دجلة وفي رصيده 58 نقطة، جمعها من 26 مباراة، ويسعى لتحقيق الفوز، لمواصلة مشوار الحفاظ على لقب بطولة الدوري الممتاز.

مباريات الأهلي في الدوري حتى نهاية الموسم

الأهلي ضد دجلة وتقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء الساعة 9 - 4 أغسطس

الأهلي ضد سيراميكا وتقام المباراة بين الفريقين يوم السبت الساعة 9 - 7 أغسطس

الأهلي ضد الإسماعيلي يوم وتقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء الساعة 9 -11 أغسطس

الأهلي ضد إنبي وتقام المباراة بين الفريقين يوم السبت الساعة 9 -14 أغسطس

الأهلي ضد طلائع الجيش وتقام المباراة بين الفريقين يوم الثلاثاء الساعة 9 - 17 أغسطس

الأهلي ضد المصري وتقام المباراة بين الفريقين يوم الجمعة الساعة - 9 - 20 أغسطس

الاهلي ضد الجونة وتقام المباراة بين الفريقين - 24-23 أغسطس

الاهلي ضد أسوان وتقام المباراة بين الفريقين - 27-26 أغسطس.