النائب محمد فريد لـ دوت الخليج: الزيادة السكانية تضغط على الموارد و تآكل الجهود التنموية

/643689/النائب-محمد-فريد-لـ-تحيا-مصر-الزيادة-السكانية-تضغط على-الموارد-و تآكل الجهود-التنموية

أشاد النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المدينة الصناعية الغذائية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية “سايلو فودز” .

سايلو فودز

وأكد النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين،فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ، أن الزيادة السكانية تمثل مشكلة حقيقية وتحدي كبير، فضلا عن تأثيرها السلبي على جودة حياة المواطن، موضحا ما وصلت إليه معدلات سوء التغذية و التقدم المرتفعة بين الاطفال، احنا بنزيد كل يوم حوالي ٤٨٠٠ فرد مما يسبب ضغط على الموارد المحدودة و تآكل الجهود التنموية.

المدينة الغذائية بالمنوفية

وطالب النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة وجود استراتيجية متكاملة للحد من الزيادة السكانية و تحسين الخصائص السكانية من محاورها تحسين التغذية للتلاميذ و حملات الكشف و علاج الامراض المختلفة ، إضافة إلى تطوير سوق العمل و خلق المزيد من فرص العمل.