تدريبات بدنية للزمالك قبل لقاء غزل المحلة بالدوري

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خاص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات التأهيلية والإطالات قبل انطلاق المران المسائي اليوم الثلاثاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأشرف على تدريبات اللاعبين، الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، حيث يحرص على ظهور اللاعبين بأفضل شكل بدني ممكن قبل استئناف بطولة الدوري الممتاز.

تدريبات بدنية لاهبي الزمالك

كما خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمجموعة من التدريبات البدنية على هامش مران الأبيض المسائي اليوم الثلاثاء.

وقاد فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق الفقرة البدنية للاعبين، حيث أدى اللاعبون مجموعة من التدريبات البدنية بالكرة وبدون الكرة.

مباريات الزمالك في الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم جدول مواعيد مباريات الدوري الممتاز حتى نهايته بعد خروج المنتخب الأولمبي من دورة الألعاب الأولمبية عقب الخسارة من البرازيل في الدور ربع النهائي.

الجولة الـ28 الزمالك ضد غزل المحلة يوم 7 أغسطس على ستاد الإسكندرية في السابعة مساءً .

الجولة الـ29الاتحاد السكندري ضد الزمالك يوم 10 أغسطس على ستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً.

الجولة الـ30الإسماعيلي ضد الزمالك يوم 14 أغسطس على ستاد الإسماعيلية في السابعة مساءً.

الجولة الـ31 الزمالك ضد وادي دجلة يوم 17 أغسطس على ستاد القاهرة في التاسعة مساءً.

الجولة الـ32 سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك يوم 20 أغسطس على ستاد السويس الجديد في التاسعة مساءً.

الجولة الـ33الزمالك ضد الإنتاج الحربي أحد يومي 23 أو 24 أغسطس على ستاد القاهرة.

الجولة الـ34 البنك الأهلي ضد الزمالك أحد يومي 26 أو 27 أغسطس على ستاد بتروسبورت.

نتيجة مباراة الزمالك ومياه البحيرة

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على تجربة مجموعة كبيرة من الشباب والناشئين خلال المباراة، حيث شارك في الشوط الثاني كل من: محمد قنديل وحاتم سكر وأحمد محمود ويوسف محمود وحسام أشرف.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم ٧ أغسطس المقبل على ستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة رقم ٢٨ من بطولة الدوري.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على فريق المجد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب فندق إقامة الأبيض خلال المعسكر المغلق الحالي بمدينة برج العرب استعدادا لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.