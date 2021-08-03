وكيل ”مشروعات النواب”: افتتاح السيسي لمدينة ”سايلو فوودز” قفزة حضارية للتنمية

أكدت النائبة هالة أبوالسعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم /الثلاثاء/ للمدينة الصناعية الغذائية "سايلو فوودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، قفزة حضارية للتنمية التى انطلق قطارها منذ اليوم الأول للرئيس السيسي.

وقالت أبوالسعد -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن الخطر الحقيقي والأكبر الذي يواجه قطار التنمية حاليا هو الزيادة السكانية، لافتة إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحدث 8 مرات في مناسبات مختلفة عن الزيادة السكانية لأنها العدو الحقيقي حاليا أمام التنمية التي تجوب كافة قطاعات الحياة المصرية.

وأوضحت أن مصر تحتاج معدل نمو يقدر بحوالي 5ر7% للتعامل مع هذه الزيادة السكانية وهو أمر غير وارد في ظل التحديات الراهنة وخصوصا فيروس كورونا الذي ضرب أكبر الاقتصاديات العالمية في حين استطاعت مصر أن تمر من هذه الأزمة بأقل الخسائر بفضل توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وخصوصا برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ونوهت إلى أن مصر حاليا تحتاج إلى "قوة دفع ذاتية" في القطاع الاقتصادي وهذا أمر من الصعوبة نظرا للظروف العالمية والتحديات الداخلية والإقليمية، مؤكدة أن البديل الوحيد والناجع والناجز حاليا هو تقليل الزيادة السكانية مواجهتها.

وأشارت إلى أن مبادرة "حياة كريمة" ستجعل المواطن يشعر بالتنمية الحقيقية وفي قطاعات مختلفة ولكن فئة معينة هى التي ستشعر بذلك نظرا لارتباط هذه المبادرة بقرى وريف مصر، مشددة على ضرورة الاستفادة من هذه المبادرة في تحسين أوضاع المعيشة للمواطنين وهذا حلم للرئيس السيسي ولنا جميعا وسنعمل على تحقيقه بفضل التخطيط الرئاسي لهذه المبادرة والاهتمام بها.

وشددت على ضرورة توفير استراتيجية واضحة من الدولة وخصوصا الإعلام للتوعية بخطورة الزيادة السكانية، مشيرة إلى أن الأزمة السكانية ذات 3 أبعاد وهي التوزيع السكاني ونتعامل معه من خلال بناء مدن جديدة، وكذلك الخصائص السكانية مثل الفقر والصحة وتتعامل معه الدولة من خلال المبادرات الرئاسية الناجعة، والزيادة السكانية وهو الجانب الأصعب في هذه الأبعاد.

وكشفت وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب عن الانتهاء من مناقشة قانون المجلس القومي للسكان داخل لجنة التضامن بالمجلس، معربة عن شرفها لأنها هي من قدمت هذا القانون وتتمنى أن يتم عرضه على الجلسة العامة خلال دور الانعقاد القادم.

ولفتت أبوالسعد إلى أن مدينة "سايلو فوودز" ستساهم في تحسين الجودة ونمو الاستثمار وتوفر فرص عمل للشباب مما يقلل من البطالة وهذا هو هدف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من هذه المشروعات، منوهة إلى أنها بمثابة وجهة جديدة نحو التعمير والبناء والتنمية المستدامة التي تستهدف كافة قطاعات الدولة.