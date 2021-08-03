التموين: ندرس توجيهات الرئيس السيسى بشأن سعر رغيف الخبز المدعم

جدة - نرمين السيد - وقال أحمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة، إنه سيتم عرض الدراسة فور الانتهاء منها على مجلس الوزراء لإعلان نتيجتها.

فى الوقت نفسه، رحبت شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية بتحريك سعر رغيف الخبز المدعم.

من جهته، قال عطية حماد رئيس الشعبة، إن تحريك سعر رغيف الخبز المدعم خطوة "تاريخية" تأخرت كثيرا، موضحا أن شعبة المخابز طالبت بتحقيق هذه الخطوة منذ سنين طويلة مضت نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج والأجور.

وأضاف حماد أن شعبة المخابز تعتبر جهة منفذة ومنتجة لرغيف الخبز طبقا للقرارات والتوجيهات التى تصدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأشار إلى أنه بعد انتهاء الوزارة من تحديد سعر عادل لرغيف الخبز المدعم للمواطن، ستعقد الشعبة اجتماعا مع وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى لتحريك أسعار تكاليف الإنتاج.

يذكر أن دعم السلع التموينية فى موازنة العام المالى الحالى 2021 - 2022 بلغ 87 مليار جنيه منها 6ر50 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز، ويبلغ عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز 72 مليون مواطن.