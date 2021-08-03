زايد: التعليم الطبى المهنى يجعل الطبيب أكثر كفاءة ويكسبه ثقة لدى المرضى

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، للارتقاء بمنظومة التعليم الطبى المهنى بالقطاع الصحى، لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين وفقا للمعايير العالمية، بما يواكب التقدم العلمى والتكنولوجى التى تشهده مصر فى جميع المجالات.





جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، مع الأطباء من متدربى ومدربى الزمالة المصرية بمحافظة المنوفية، فى إطار سلسلة من اللقاءات الدورية مع الأطباء بجميع المحافظات لمتابعة البرامج التدريبية المقدمة لهم والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمرضى، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد فوزى السودة رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، ومسئولى الزمالة بالمحافظة، وذلك بقاعة المؤتمرات بمستشفى شبين الكوم التعليمى بالمنوفية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة راجعت المستشفيات والأقسام المعتمدة بمختلف التخصصات ضمن برنامج الزمالة المصرية بمحافظة المنوفية، وتوزيع الأطباء بها وسير العملية التدريبية (العملية والنظرية) بما يضمن وصولهم إلى أعلى مستوى من التدريب.

وأضاف أن الوزيرة لفتت إلى الدعم المادى والتقدير المعنوى الكبير الذى توليه الدولة لجميع الفرق الطبية خاصة شباب الأطباء متدربى الزمالة المصرية باعتبارهم الجيل الذى سيصبح علامة فارقة الذى يحدث علامة فارقة فى تاريخ الطب بمصر، قائلة: "التعليم المهنى المستمر يجعل الطبيب أكثر كفاءة ومهارة ويكسبه ثقة كبيرة لدى المرضى".

وتابع "مجاهد" أن الوزيرة أكدت تسخير كافة الإمكانيات لتوفير الفرص والبرامج التدريبية للأطباء، مشيرة فى هذا الصدد إلى زيادة المخصصات المالية للبرامج التدريبية المقدمة لجميع الأطباء والتى وصلت إلى 1.7 مليار جنيه سنويا، وذلك إيمانا بأهمية التعليم الطبى الذى يعد أساس تقديم خدمة طبية سليمة وآمنة للمواطنين.

وأشار إلى أن الوزيرة لفتت إلى الجهود المبذولة لتوفير أفضل الفرص التدريبية للأطباء واعتماد كل من طرق التدريب والبرامج التدريبية بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية، مشيرة فى هذا الصدد إلى التعاقد المبرم مع كلية طب جامعة هارفارد ويتم إلحاق الأطباء به ضمن البرامج التدريبية ببرنامجى تدريب المدربين والأبحاث الإكلينيكة، فضلا عن التعاون مع الكلية الملكية البريطانية لاعتماد البرامج التدريبية بالزمالة المصرية فى التخصصات المختلفة، وأوصت الأطباء بضرورة الاطلاع والاستفادة من البرامج المتاحة على منصة التعليم الإلكترونى للزمالة المصرية (LMS) والتى تم إنشاؤها بالتعاون مع منصات ومؤسسات التعليم الطبى العالمية.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أشارت إلى التعاون مع "هيئة البورد الأمريكى" وهى الجهة المختصة باعتماد امتحانات الأطباء فى أمريكا، حيث يتصمن التعاون اعتماد امتحانات الزمالة المصرية، والامتحان القومى لمزاولة مهنة الطب، مما سيتيح فتح آفاق جديدة للأطباء فى للحصول على فرص العمل والتدريب بكبرى المؤسسات الطبية العالمية بفضل تلك البرامج المعتمدة.

وأوضح أن الوزيرة أكدت أنه سيتم تتويج تلك الجهود بإنشاء المعهد القومى للتعليم الطبى المهنى بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى سيصبح أكبر مركزا فى أفريقيا والشرق الأوسط للتعليم الطبى، حيث سيوفر الفرص العملية والبحثية لتدريب الفرق الطبية، واكتساب خبرات متطورة فى مجال التعليم الطبى المهنى بأحدث النظم التكنولوجية، لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة المهنية للأطباء.

وأضاف أن الوزيرة وجهت الشكر لجميع الأطباء لما يبذلونه من جهود حثيثة فى القطاع الصحى والذى انعكس بالإيجاب على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، معربة عن تقديرها لدورهم وحرصهم على خدمة الوطن فى التصدى لجائحة فيروس كورونا، وتنفيذ المبادرات الرئاسية، مؤكدة أن كفاءة الفرق الطبية هى الركيزة الأساسية لاستدامة الخدمات بأعلى المستويات بالمنظومة الصحية.