/643685/عودة-ثنائي-الأهلي-قبل-لقاء-وادي-دجلة-بالدوري

أكد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،أن بدر بانون وأيمن ‏أشرف لاعبي الفريق وجدا اليوم داخل النادي وقاما بإجراء مسحة طبية مع الفريق.‏

ويستعرض دوت الخليج تصريحات أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن أيمن أشرف تحسنت حالته إلى حد كبير، وقام بتنفيذ تدريبات ‏منفردة داخل الجيم، فيما حصل بدر بانون على راحة من التدريبات على أن يتم تقييم حالة الثنائي ‏من جديد عقب مباراة وادي دجلة، التي تقام مساء غدٍ الأربعاء وتحديد فرص مشاركتهما في المران ‏الجماعي.‏

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية اليوم، وذلك وفقًا للإجراء الطبي المتبع للاطمئنان على حالة الجميع، استعدادًا لمباراة وادي دجلة في الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها في ‏التاسعة مساء غد على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، والمؤجلة من الجولة 22 في البطولة.‏

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس الاثنين على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها ‏الجهاز الفني للاعبين واستمرت ثلاثة أيام، للتخلص من حالة الإجهاد ‏العضلي عقب مباراة أسوان.‏

ويدخل الأهلي مباراة وادي دجلة غدًا وفي رصيده 58 نقطة، جمعها من 26 مباراة خاضها في مسابقة ‏الدوري الممتاز إلى الآن.‏

يذكر أن محمد شريف مهاجم الأهلي يتصدر قائمة هدافي الدوري حاليا برصيد 16 هدفًا، فيما سجل الأهلي ‏في ‏البطولة 54 هدفًا حتى الآن، ويسعى لمواصلة مسيرة الانتصارات في المسابقة للحفاظ على لقب بطولة الدوري الممتاز.‏

موقف وادي دجلة في الدوري

يتواجد نادي وادي دجلة في مناطق الهبوط في الدوري المصري، حيث يحتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، بفارق 4 نقاط عن البنك الأهلي آخر الأندية المتواجدة خارج منطقة الخطر، وسيكون منافسًا شرساً للأهلي لرغبته في الخروج من المنطقة المظلمة.

كان من المقرر أن يلتقي الأهلي مع وادي دجلة يوم الإثنين 2 أغسطس 2021، لكن تم تأجيل المباراة قبل أيام من موعدها القديم.

غيابات الأهلي

السبب في ذلك هو افتقاد النادي الأهلي لمجموعة من أهم لاعبيه لمشاركتهم مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو، وهم محمد الشناوي وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر.

خاض الأهلي بالفعل 2 مباريات في غياب لاعبيه بالتزامن مع الأولمبياد، لكن بحسب الأخبار فإن الاتفاق الذي كان بين الاتحاد المصري والمارد الأحمر كان أن يخوض النادي 3 مبارياتٍ فقط في غياب اللاعبين.