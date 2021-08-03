«2 مليار شلن».. قيمة تعاقد الأهلي مع ميكيسوني لاعب سيمبا

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كشف تقارير تنزانية رياضية عن تفاصيل صفقة انتقال لويس ميكيسوني لاعب نادي سيمبا خلال موسم الإنتقالات المقبلة للنادي الأهلي بعد إنهاء أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء

وأكدت صحيفة "Mwananchi " أن صفقة انتقال لويس ميكيسوني للنادي الأهلي ستكون أغلى صفقة في تاريخ تنزانيا في حالة إنهاء التعاقد بشكل رسمي بين الطرفين خلال الساعات القليلة القادمة.

صحيفة تنزانية تفجر مفاجأة عن سعر ميكسوني

وقالت الصحيفة: " سيكون ميكيسوني أغلى لاعب تم تداوله في تاريخ تنزانيا إذا قام الأسود ببيعه إلى الأهلي مقابل مليون دولار في فترة الانتقالات هذه في القارة الإفريقية ، حيث سيبلغ ثمنه ملياري شلن تنزاني تاركا ورائه العديد من التساؤلات".

وواصلت الصحيفة: " أعتقد أن مجموعة كبيرة من محبي سيمبا ستتفق مع هذا النجم على مغادرة شارع النادي التنزاني مقابل رهان المال ،لكن هناك مجموعة صغيرة من المحافظين الذين يمكنهم المقاومة".

وتابعت الصحيفة: " هذه المرة فعل الأسود مع الأهلي للتخلص من مباراة "العودة". لقد ذهبوا مباشرة إلى النقطة التي لا يحتاجون فيها إلى استمالة الأسود، لم نر قط لاعبًا تنزانيًا يتم شراؤه بهذا المبلغ، فلماذا نجادل؟".

وأختتمت: " الشيء الآخر الذي تم تذكير الأسود به في هذه الملحمة هو خدعة اصطحاب لاعبين أجانب في سن مبكرة ، الحقيقة أن عصر لويس ساعد الأهلي في التقاط نجم سيمبا وهو في سن الخامسة والعشرون".

وأقترب النادي الأهلي من إعلان التعاقد مع لويس ميكيسوني لاعب نادي سيمبا خلال موسم الإنتقالات المقبلة بعد إنهاء أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء المفاوضات مع النادي التنزاني ، ويستعرض دوت الخليج أرقام ميكسوني لاعب الأهلي «المحتمل».

أستطاع لويس ميكيسوني من تسجيل هدف رائع في مرمى الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في النسخة التي حسمها المارد الأحمر لصالحه على حساب كايزر تشيفز بثلاثية دون رد في مركب محمد الخامس.

الأهلي ينهي التعاقد مع ميكيسوني

وعلم دوت الخليج أن النادي الأهلي أنهى الإتفاق المبدئي مع إدارة سيمبا التنزاني للتعاقد مع ميكسوني مقابل مليون و200 ألف دولار لمدة 4 مواسم ونصف قادمة.

أرقام لويس ميكيسوني هذا الموسم بدوري أبطال إفريقيا

لعب: 9

ساهم في 6 أهداف

سجل: 3

صنع: 3

التسديدات : 20 منها 3 فقط بين الثلاث خشبات التي حولها لأهداف

25 مراوغة بشكل صحيح من اجمالي 33 بدقة 76%

دقة تمريراته كانت 81% (255 بشكل صحيح من 313)